Нарвитяне о реновации своих домов: „Мы не хотим стать заложниками сумасшедших кредитов“

Евдокия Яковлева, председатель квартирного товарищества девятиэтажки на Rahu 87, на вопрос какие настроения у жильцов по поводу начавшегося отопительного сезона, говорит, что пока никто не высказывал ничего об этом. Но это потому, добавляет Евдокия, что квитанций с ценой за отопление еще не было. „Паника будет позже“, - считает она.

Председатель добавляет, что государство все время собирает их на инфочасы, на которых рассказываются позитивные истории о домах, которые кто-то полностью утеплил, но, по мнению Натальи и жителей этого дома, для Нарвы такие варианты нереальны. „Мы не хотим стать заложниками сумасшедших кредитов“, - резюмирует Вышинская.

Она отмечает, что если утеплять, то надо и новую вентиляцию делать в доме, и много еще других работ заказывать, которые также стоят денег. Жители Suur 6 решили обойтись без кредитов, но постепенно, по мере возможности, все же заниматься домом. В следующем году они хотят утеплить дверные группы. „Вот отчитаюсь в октябре-ноябре о деньгах за теплоизоляцию труб, а потом будем решать с дальнейшими шагами“, - говорит Вышинская.

„Пенсионеров у нас много, конечно, но жильцы разные, есть и молодые, просто по тем формулах, которое предложило нам государство, никто из них не согласен утеплять дом, это же неподъемные деньги, люди сейчас не могут рассчитывать, что все будет хорошо в перспективе“, - объясняет положение дел Наталья.

По словам Натальи, у них старый дом, из-за чего есть большие теплопотери. На лето жители трехэтажного двухподъездного дома собрали деньги и заменили теплоизоляцию на трубах, частично в подвальных помещениях и на крыше, в надежде, что станет потеплее.

„Настроение у всех подавленное, люди ожидают негативных вещей, о глобальных ремонтах договориться сложно, - рассказывает Наталья Вышинская, председатель квартирного товарищества дома, построенного по адресу Suur 6 в далеком 1956 году, так называемой сталинки. - Провели с жильцами несколько собраний на эту тему и закрыли для себя вопрос. Нет уверенности в завтрашнем дне“.

Жильцы этого дома приняли решение, что также обойдутся без кредитов. Они собирают целевые взносы, чтобы по мере своих финансовых сил утеплять дом, но не влезать в долги. „Только торцы дома сделали, стало теплее, а на следующий год хотим заняться балконами, круглый год платить не сможем за кредит“, - рассказывает Яковлева.

„Что делать, если государство думает о другом чем-то, а не о людях“

Нина Бряккиева является председателем квартирного товарищества уже 22 года. „Люди терпеливые и уже привычные, говорят, что раз надо, значит, будем платить“, - так она сообщает о настроении жильцов хрущевки на Võidu prospekt, 12. Она уточняет, что в основном в доме живут пенсионеры, а они лучше себе в чем-то откажут, но квартплату внесут вовремя. Нина и сама пенсионерка.

Она даже хотела чуть попозже включить отопление, но жильцы дома попросили не откладывать, мотивируя это тем, что на таблетки больше потратят, если замерзнут, поэтому 24-25 сентября уже запустили отопление. „Что делать, если государство думает о другом чем-то, а не о людях, будем платить“, - с сожалением говорит Нина.

На счет утепления у нее есть свое мнение. Она полагает, что блочные дома утеплять надо, а вот боковые стены хрущевок с окнами - бесполезно. Надо утеплять стену не торцевую, а с этим есть сложности. По мнению Нины, а она бывший строитель, заниматься торцами тех пятиэтажек, где есть окна, это выбросить деньги на ветер, только плесень появится. Надо утеплять также те места, где расположены окна. „Многие поставили дешевые некачественные окна, и они теперь продуваются, если поставить новые окна или утеплить старые, то уже будет теплее“, - поясняет Бряккиева.