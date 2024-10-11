Правда ли, что ветеринарная клиника в Серпухове отказалась чипировать девочку-квадробера?

О новой субкультуре узнали и в руководстве страны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсуждал квадроберов на встрече с армянскими дипломатами, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил журналистов, что Кремль старается „держать эту тему за пределами нашей повестки дня“. В свою очередь, в Госдуме начали готовить законопроект о запрете пропаганды квадробинга.

Квадробика (квадробинг) — детско-подростковая субкультура, мода на которую возникла в социальных сетях . Квадроберы подражают животным: надевают маски и хвосты, передвигаются на четвереньках, издают соответствующие звуки. Широкую известность в России эта субкультура получила после того, как в начале сентября 2024 года певица Mia Boyka на своём концерте высмеяла девочку-квадробера. Видеозапись этого эпизода разошлась по соцсетям и вызвала бурные дискуссии. К обсуждению подключились и знаменитости: например, рэпер Егор Крид и журналистка Ксения Собчак публично поддержали девочку, а актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова встала на сторону певицы. Впоследствии в прессе и соцсетях стали появляться публикации о девушках-подростках, выгуливающих парней на поводке, о взрослых, играющих с детьми-квадроберами на улице, и даже о якобы случившихся нападениях квадроберов на людей.

Неудивительно, что на этом фоне новость из Серпухова вызвала широкий резонанс, однако СМИ не удалось узнать подробности инцидента и получить комментарии его участников. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило агентству ТАСС, что в местные государственные ветеринарные клиники не поступало обращений от жителей региона по теме вакцинации и чипирования подростков-квадроберов. Агентство Regnum утверждает, что позвонило во все ветеринарные клиники и кабинеты Серпухова, но ни в одном из учреждений вирусную новость не подтвердили. Более того, некоторые сотрудники серпуховских ветлечебниц в разговоре с журналистами высказывали мнение, что эта история — чья-то выдумка. „У нас город небольшой, если бы такое действительно случилось, мне кажется, уже бы все всё знали“, — цитирует Regnum одного из своих собеседников.

Нередко распространение подобных новостей начинается с городских групп в социальных сетях: читатели присылают туда свои видео или рассказы об увиденном, а позднее их сообщения ретранслируют крупные медиа. Однако в данном случае всё было иначе. Первым об инциденте в Серпухове написало издание „Регионы.ру“ 7 октября 2024 года в 17:07 по московскому времени. Городские группы начали писать об этом позже, уже со ссылкой на опубликованную в СМИ информацию. Комментариев людей, которые назвали бы себя свидетелями произошедшего, „Проверено“ найти не удалось.

„Регионы.ру“ — официально зарегистрированное в Роскомнадзоре интернет-издание. Его учредитель — издательский дом „Подмосковье“, подчинённый правительству Московской области. В заметке, ставшей первоисточником новости, цитируется прямая речь сотрудника клиники, однако не указываются ни его имя, ни его должность, ни название учреждения.

Публикация „Регионы.ру“ о девочке-квадробере в Серпухове подписана именем Алексея Селиверстова (он также значится редактором издания). „Проверено“ связалось с редакцией, чтобы уточнить содержание заметки, но наш письменный запрос был проигнорирован. По телефону представитель издания ответил, что передаст наши вопросы автору статьи и он с нами свяжется, „если его редактор не будет против“. На момент публикации разбора этого не произошло.

Таким образом, нет никаких доказательств того, что описанный изданием „Регионы.ру“ инцидент действительно произошёл недавно в Серпухове.

Итог: Скорее всего, неправда