„Мы не хотим определять, как должна выглядеть Россия“: каким в Госдепе США видят настоящее и будущее отношений с Москвой

Россия в конце 2021 года обвинила американскую сторону в отсутствии „конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности“. МИД России настаивал, что Вашингтон намерено обсуждает темы, которые „создавали преимущества для США и их союзников“. Коултер признала, что остановить Путина американцам не удалось — в феврале 2022 стало ясно, что для России переговоры с США о стратегической безопасности были ширмой для подготовки полномасштабного вторжения в Украину.

Коултер работала в России, когда отношения Москвы и Вашингтона уже осложнились на фоне обвинений во вмешательстве Кремля в американские выборы в 2016 году и других последовавших скандалов. На должности заместителя политического советника в посольстве США в Москве она застала период взаимных высылок дипломатов.

Еще один собеседник Би-би-си в американском дипкорпусе называет Коултер „самым глубоким экспертом по всем аспектам двусторонних отношений США с Россией в Госдепе“. „Соната потрясающая. Она из тех, кто может работать в сложных местах, не испытывая стресса и не передавая напряжение своей команде“, — говорит он, приводя в пример ее работу в американских представительствах в Москве и в Бишкеке.

„Она необычна в хорошем смысле, потому что с энтузиазмом общается с людьми напрямую на русском языке. Это редкость даже среди чиновников Госдепартамента, которые изучали русский язык“, — говорит о Коултер ее коллега, американский дипломат (он общался с Би-би-си на условиях анонимности, так как не уполномочен комментировать работу коллег). По его мнению, своим общением по-русски Коултер демонстрирует решимость достучаться до россиян.

На третий год полномасштабного вторжения в Украину, которое Кремль называет „спецоперацией“, власти США продолжают искать способы убедить россиян, что мир остается открыт для мирной России. Одна из главных дипломатов в Вашингтоне, кто ведет эту работу, — Соната Коултер, зампомощника госсекретаря США. В бюро Госдепа по европейским делам она занимается, в том числе Россией. На вопрос Би-би-си, она ли отвечает за политику Вашингтона в отношении Москвы, Коултер скромно говорит, что „вносит вклад в это направление“.

Коултер: Двусторонние отношения находятся в крайне сложной точке. Мы поддерживаем каналы для общения. Соединенные Штаты считают крайне важным сохранять такие каналы, чтобы избежать недопонимания. Наше посольство в Москве, конечно же, будет взаимодействовать с Министерством иностранных дел, как и российское посольство в Вашингтоне с нами. Но эти каналы ограничены. Но я хотела бы подчеркнуть, что это только официальные отношения. И хотя официальные каналы ограничены, мы считаем, что существует возможность для связей между американским и российским народами. Мы открыты и хотим продолжать предоставлять возможности для россиян посещать Америку, учиться в Америке. Эти культурные связи чрезвычайно важны.

Би-би-си: Есть ли российские чиновники, с которыми вы можете продолжать говорить сейчас, и если да, то о чем?

Коултер: Я, безусловно, вношу вклад в это направление. Мы находимся в очень сложном периоде двусторонних отношениях между Россией и США. Но я бы разделяла официальные отношения и глубокие устойчивые связи, которые американцы поддерживают с россиянами. Несмотря на наше серьёзное беспокойство по поводу агрессии Кремля в Украине, у нас огромная надежда на россиян. Мы остаёмся открытыми к взаимодействию с людьми, к человеческим связям, которые на протяжении десятилетий были основой важного американо-российского партнерства.

Би-би-си: Боюсь, что очень немногие в России знают о вас и вашей работе. Вы — заместитель помощника госсекретаря США, отвечающий за политику в отношении России. Именно вы формируете отношения Вашингтона с Москвой?

Свой нынешний пост, на котором она отвечает за отношения с Россией, дипломат заняла в июле 2023 года. В интервью Би-би-си она рассказала, с кем из россиян она общается сейчас больше всего и о чем.

Его начало дипломат застала в Кыргызстане, где работала временной поверенной в делах посольства США в Бишкеке с сентября 2021 года. „Не только моим первым впечатлением, это осталось моим тянущимся впечатлением, моим неизгладимым чувством [от начала войны] — это глубокая, глубокая печаль. Вместо того, что, как мне кажется, хотят большинство россиян, а именно интегрированного глобального будущего и взаимодействия с миром, мы видим, как Кремль усиливает репрессии внутри страны“, — говорит Коултер.

Би-би-си: Лично у вас были друзья среди российских чиновников, с которыми вы общались до войны, и говорите ли вы с ними сейчас?

Коултер: Обстановка в России такая, что это сложно. Мы остаемся открытыми для диалога по всем критическим вопросам с Россией. Но я думаю, что будет справедливым сказать, что с точки зрения Москвы пространство для взаимодействия с Соединенными Штатами ограничено.

Би-би-си: Из-за отсутствия у Путина желания общаться с США?

Коултер: Ну, я, конечно, не могу приписывать ответственность одному человеку. Но наши официальные коммуникации крайне ограничены.

Би-би-си: А если Путин уйдёт, с кем и о чём вы бы начали говорить в первую очередь?

Коултер: Это вопрос для российского народа, а не для США. Мы не можем и не хотим определять, как должна выглядеть Россия. Россияне должны сделать это сами, но они должны иметь возможность влиять на управление своей страной и выбирать направление для её будущего.

Би-би-си: У вас большой опыт работы с Россией. Есть ли решения во внешней политике США за последние три года, которые вы бы приняли иначе? Возможно, вы считаете, что что-то следовало сделать по-другому в отношении России?

Коултер: Наши отношения, конечно, не там, где мне бы хотелось, чтобы они были. И не там, где, как я думаю, они могли бы быть. Но главное здесь, я подчеркиваю, это то, что мы находимся в этой ситуации в первую очередь из-за решений, принятых президентом Путиным. Именно он в одностороннем порядке решил вторгнуться в Украину. Это, на мой взгляд, основная причина нынешних трудностей в отношениях.

Би-би-си: Было ли что-то, что можно было сделать, чтобы остановить Путина до того, как он предпринял этот шаг?