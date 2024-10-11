10 месяцев колонии за побег из России в Эстонию. Швабра не помогла двум авантюристам

47news сообщает, что Кингисеппский горсуд признал виновными граждан Бушебуру и Лазрег-Мурада в покушении на незаконное пересечение госграницы России. Авантюристы Бушебуру и Лазрег-Мурада вместо весла собирались использовать швабру, так как весло раздобыть не удалось. Российские пограничники задержали их в ночь на 12 февраля у садоводства „Юбилейное“ на окраине Ивангорода. По словам задержанных, они хотели улучшить условия своей жизни.

На суде они рассказали, что сумели раздобыть резиновую лодку, правда, одноместную. По их задумке, надувной ПВХ-ботик должен был быть закреплен с российским берегом леской. Они хотели, чтобы один из них переплыл Нарву, а второй с помощью тонкой, но крепкой рыболовной нити подтянул бы лодку назад и повторил бы действия товарища. Холодная вода реки их не остановила.

Эту подготовку заметили сотрудники Погрануправления ФСБ и задержали несостоявщихся беглецов.

На суде граждане Бушебура и Лазрег-Мурад полностью признали свою вину. Те полгода, что они дожидались приговора в заключении, будут им зачтены из расчета один день за полтора.

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