Специалист рассказал, на что следует обратить особое внимание владельцам гибридных автомобилей
По последним данным AMTEL, более половины продаваемых в Эстонии автомобилей имеют гибридные двигатели, то есть ежемесячно на дорогах Эстонии появляется более тысячи новых гибридных автомобилей. Руководитель категории моторного топлива и автомоек Circle K Eesti Керт Аадер рекомендует владельцам гибридных автомобилей убедиться, что используемое ими топливо является качественным и желательно содержит присадки. Это поможет сохранить двигатель в хорошем состоянии и обеспечит бесперебойную эксплуатацию машины.
Для автовладельцев осень и приближение зимы влекут за собой увеличение расходов. Машину требуется чаще мыть и обслуживать, а колебания температуры и морозы оказывают большее влияние на работу двигателя, чем стабильная теплая погода. Керт Аадер рекомендует владельцам гибридных автомобилей использовать топливо с присадками – для снижения трения в непрогретом двигателе и предотвращения попадание влаги в топливную систему.
„Гибридный автомобиль часть пути проходит с помощью электродвигателя, особенно в городских условиях, а это значит, что обычный двигатель в это время не работает и при коротких поездках может не успевать достаточно прогреться, – пояснил Аадер. – Поэтому производители топлива прилагают усилия, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом и предлагают топливо с улучшенными характеристиками“.
С конца сентября на заправочных станциях Circle K продается улучшенное топливо miles+, которое соответствует всем требованиям современных двигателей, в том числе гибридных.
„В целом ситуация на рынке моторного топлива в Эстонии с каждым годом улучшается, и некачественного топлива становится меньше. Тем не менее при заправке водителям стоит проверять, содержит ли топливо добавки, которые, среди прочего, помогают уменьшить количество осадка в баке“, - пояснил Аадер.
„За время эксплуатации через топливную систему автомобиля проходят тысячи литров топлива, осадки в котором могут вызывать засоры в системе впрыска, из-за чего в двигатель перестает поступать оптимальное количество топлива. Это приводит к увеличению расхода топлива, снижению мощности и замедлению ускорения машины. Также возрастает вероятность того, что двигателю в какой-то момент потребуется ремонт“, - добавил Аадер.
Новые виды топлива miles и miles+ компании Circle K содержат присадки, которые уменьшают образование осадка, обеспечивают эффективную работу двигателя, снижают трение, помогают предотвратить образование влаги в топливной системе и обеспечивают лучшую защиту от коррозии. Эти факторы также позволяют снизить загрязнение окружающей среды. Присадки в новом топливе призваны лучше защищать современные двигатели, которые постоянно работают в условиях, когда они еще не прогрелись до нужной рабочей температуры, а поездки зачастую достаточно короткие.