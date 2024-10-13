Специалист рассказал, на что следует обратить особое внимание владельцам гибридных автомобилей

Для автовладельцев осень и приближение зимы влекут за собой увеличение расходов. Машину требуется чаще мыть и обслуживать, а колебания температуры и морозы оказывают большее влияние на работу двигателя, чем стабильная теплая погода. Керт Аадер рекомендует владельцам гибридных автомобилей использовать топливо с присадками – для снижения трения в непрогретом двигателе и предотвращения попадание влаги в топливную систему.

„Гибридный автомобиль часть пути проходит с помощью электродвигателя, особенно в городских условиях, а это значит, что обычный двигатель в это время не работает и при коротких поездках может не успевать достаточно прогреться, – пояснил Аадер. – Поэтому производители топлива прилагают усилия, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом и предлагают топливо с улучшенными характеристиками“.

С конца сентября на заправочных станциях Circle K продается улучшенное топливо miles+, которое соответствует всем требованиям современных двигателей, в том числе гибридных.

„В целом ситуация на рынке моторного топлива в Эстонии с каждым годом улучшается, и некачественного топлива становится меньше. Тем не менее при заправке водителям стоит проверять, содержит ли топливо добавки, которые, среди прочего, помогают уменьшить количество осадка в баке“, - пояснил Аадер.

„За время эксплуатации через топливную систему автомобиля проходят тысячи литров топлива, осадки в котором могут вызывать засоры в системе впрыска, из-за чего в двигатель перестает поступать оптимальное количество топлива. Это приводит к увеличению расхода топлива, снижению мощности и замедлению ускорения машины. Также возрастает вероятность того, что двигателю в какой-то момент потребуется ремонт“, - добавил Аадер.