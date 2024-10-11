11.10.2024, 16:24
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“, успешно стартовавший в еврокубках, сыграет с „Лиепая“
Начало в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 11 октября, баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ проведет матч в эстоно-латвийской лиге против „Лиепая“. Игра начнется в 19:30 и пройдет в спортивном зале Калева. Трансляцию матча в прямом эфире можно будет увидеть на Delfi TV, доступ к которой имеют все подписчики.
Баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ стартовал в эстоно-латвийской лиге с одной победой и одним поражением. В своем первом матче команда потерпела неудачу, проиграв рижскому ВЭФу со счетом 63:84. Однако во втором матче „Калев/Крамо“ смог реабилитироваться и одержали победу над „Латвийским университетом“ со счетом 81:76.
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