СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“, успешно стартовавший в еврокубках, сыграет с „Лиепая“

Баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ стартовал в эстоно-латвийской лиге с одной победой и одним поражением. В своем первом матче команда потерпела неудачу, проиграв рижскому ВЭФу со счетом 63:84. Однако во втором матче „Калев/Крамо“ смог реабилитироваться и одержали победу над „Латвийским университетом“ со счетом 81:76.

„Лиепая в этом сезоне демонстрирует быстрый темп игры и агрессивное нападение. В их составе есть несколько знакомых латышских игроков, что, надеюсь, сделает это противостояние интересным и для фанатов. Это наша вторая игра за короткий промежуток времени, так что нам нужна большая поддержка зрителей“ — сказал форвард „Калев/Крамо“ Хуго Тоом перед встречей.