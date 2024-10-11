СЕГОДНЯ | Лига наций: сможет ли сборная Эстонии по футболу набрать первые очки в матче против Азербайджана?

В сегодняшнем матче сборной Эстонии против Азербайджана команда столкнется с рядом кадровых потерь. Защитник Артур Пикк не сможет сыграть из-за проблем со здоровьем, полузащитник Кевор Палуметс и нападающий Алекс Маттиас Тамм пропустят игру из-за дисквалификаций. Кроме того, ранее было известно, что не сможет участвовать нападающий Раунo Саппинен из-за болезни и Марк Андерс Лепик, который травмирован.

Основная надежда в атаке сборной Эстонии в матче против Азербайджана будет возложена на Хенри Аниера. Главный тренер Юрген Хенн также упомянул Роби Саарма как возможную замену, еще одним вариантом для усиления атаки может стать Эрик Сорга, который вернулся в состав команды.

Эстонская сборная по футболу в группе 1 дивизиона C Лиги наций начала свои выступления неудачно, потерпев два поражения. В сентябре команда проиграла на домашнем поле Словакии со счетом 0:1, а затем на выезде уступила Швеции с разгромным счетом 0:3.

Соперник Эстонии, сборная Азербайджана, также не может похвастаться успехами в этом турнире. Они проиграли Швеции дома со счетом 1:3 и на выезде Словакии с результатом 0:2.

Именитый португальский тренер

Не так давно сборная Азербайджана назначила на пост главного тренера Фернанду Сантуша, известного португальского специалиста, который отметил свой 70-й день рождения за день до игры с Эстонией. Сантуш возлагает надежды на успех команды, хотя лишь несколько его ключевых игроков выступают за границей, в лигах Польши, Украины и Финляндии, а также во второй лиге Турции. Это может показаться не столь впечатляющим, особенно учитывая, что в сборной Эстонии есть лидеры, играющие в таких престижных турнирах, как Ла Лига и Бундеслига.