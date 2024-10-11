Нобелевскую премию мира дали организации, объединяющей жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки(4)
В Осло объявлены лауреаты Нобелевской премии мира. В 2024 году ее присудили японской организации „Нихон Хиданкио“, объединяющей жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (хибакуся), пишет „Медуза“.
Награду присудили „за усилия по построению мира, свободного от ядерного оружия“. Организация, отметил Нобелевский комитет, „демонстрирует свидетельствами очевидцев, что ядерное оружие никогда больше не должно быть применено“.
Российские власти в 2024 году заявили, что готовятся изменить ядерную доктрину — впервые с 2020 года. Речь, в частности, идет о том, чтобы рассматривать как основание для нанесения ядерного удара „агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства“, а также массированную воздушную атаку неядерными средствами, в том числе беспилотниками.
Премия мира — предпоследняя на нобелевской неделе. Ранее стали известны имена нобелевских лауреатов по физиологии и медицине, физике, химии и литературе.
14 октября объявят последних в 2024 году нобелевских лауреатов — обладателей премии по экономике памяти Альфреда Нобеля (ее учредил Банк Швеции в 1968 году).
Награды лауреатам вручат в Стокгольме и Осло 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.
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