Нобелевскую премию мира дали организации, объединяющей жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Награду присудили „за усилия по построению мира, свободного от ядерного оружия“. Организация, отметил Нобелевский комитет, „демонстрирует свидетельствами очевидцев, что ядерное оружие никогда больше не должно быть применено“.

Российские власти в 2024 году заявили, что готовятся изменить ядерную доктрину — впервые с 2020 года. Речь, в частности, идет о том, чтобы рассматривать как основание для нанесения ядерного удара „агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства“, а также массированную воздушную атаку неядерными средствами, в том числе беспилотниками.

Премия мира — предпоследняя на нобелевской неделе. Ранее стали известны имена нобелевских лауреатов по физиологии и медицине, физике, химии и литературе.

14 октября объявят последних в 2024 году нобелевских лауреатов — обладателей премии по экономике памяти Альфреда Нобеля (ее учредил Банк Швеции в 1968 году).

Награды лауреатам вручат в Стокгольме и Осло 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

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