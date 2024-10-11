Российские войска начали новое масштабное наступление в Курской области

Неофицальный телеграм-канал группировки ВС РФ „Север“ пишет, что российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ, „занять пять населенных пунктов и окружить не менее двух батальонов противника, перерезав две важные дороги снабжения и эвакуации“.

Близкий к Минобороны РФ телеграм-канал „Рыбарь“ вечером 10 октября сообщил, что российские войска перешли в атаку на нескольких участках в Кореневском и Суджанском районах. „Передовые группы российских войск к исходу дня достигли [хутора] Зеленого Шляха, что позволяет утверждать о как минимум частичном прорыве обороны ВСУ“, — говорится в посте.

„Рыбарь“ также сообщил, что российские войска провели контратаку в Кореневском районе со стороны Ольговки в направлении Зеленого Шляха, „освободив значительную часть оккупированной территории“.

По данным „Рыбаря“, российские войска взяли под контроль Новую Сорочину и „продвигаются“ к Малой Локне. Блогер Борис Рожин пишет о взятии под контроль Ольговки.

Наступление подтверждает и OSINT-проект Deep State, близкий к Минобороны Украины. Он пишет, что противник „продавил левый фланг“ курской группировки ВСУ и продвинулся еще дальше, чем утверждают российские телеграм-каналы — до Новоивановки (Суджанский район), где для отражения атаки в бой пришлось вступать не только передовым украинским подразделениям, но и артиллеристам и операторам дронов, которые обычно находятся за линией фронта.

На своей карте DeepState отметил потерю ВСУ в этом районе сразу 38 квадратных километров, которые перешли в „серую зону“. „Агентство“ утверждает, что это самая существенная суточная потеря украинскими войсками занятой в Курской области территории с 14 сентября. Неофицальный телеграм-канал группировки ВС РФ „Север“, в свою очередь, утверждает, что „общее продвижение“ российских войск в Курской области составило до 10 километров.