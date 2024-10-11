Бухгалтер: учителям, не сдавшим языковой экзамен, не нужно опускать руки, свою фирму можно открыть и в пятьдесят лет
Людям старше 50-ти лет, попавшим под сокращение, особенно имеющим гуманитарную специальность, сложно вновь устроиться на работу. Они ведут поиски работы по многу месяцев и проигрывают на рынке труда. Специалист Центра обучения Ольга Крапивина расспросила бухгалтера Ирину Ленскую о том, как перестать бояться и открыть свою фирму.
Мою подругу „уволили“. Точнее, она попала под сокращение в связи с реорганизацией работы компании. Так сегодня говорят, когда дела в фирме идут плохо и не хватает денег на выплаты зарплат работникам.
Ей обидно из-за этой „несправедливости“, и она уже пьет валерьянку. Вроде бы, следует подбодрить и поддержать человека в такой ситуации, но ничего кроме банального: „забей, всё будет хорошо“, не выходит. А не будет хорошо, потому что она трусиха. И снова начнёт искать работу, побоится открыть свою фирму. Ей страшно.
К слову, профессия у неё гуманитарная. Ну, вы понимаете потенциал, особенно на фоне ИИ, стремительно ворвавшегося в нашу жизнь, и лет ей 45. Но у нас же нет дискриминации по возрастному признаку, официально признанной, а в остальном она вполне конкурентоспособна. Итак, она в честной конкурентной борьбе уже третий месяц проигрывает на рынке труда. Касса по безработице пока держится и с завидным упорством предлагает ей то курсы по ИКТ, то – оператора складского хозяйства, а вот у семейного врача нервы, похоже, сдают, и он уже выписывает ей „ксанакс“ (лекарственное средство, транквилизатор - ред.).
А на прошлой неделе звонила клиентка из Ида-Вирумаа, которая попала под сокращение из-за незнания эстонского языка, учителем математики проработала до этого 20 лет. Так ей даже курсы оператора складского хозяйства не предлагают, все больше курсы эстонского языка. А она математику любит и преподавать любит. А ещё она не трусиха. И я ей посоветовала обратиться к Ирине Ленской, члену правления и главному бухгалтеру TimeKapital Invest OÜ, бухгалтеру с 30-летним опытом.
И пока клиентка собирается с силами, я задала Ирине несколько вопросов:
Последние годы мы из каждого утюга слышим, что открыть свою фирму в Эстонии проще простого и дешевле дешёвого. Это действительно так?
Не могу сказать однозначно. Придумать название, проверить его на совпадение в регистре уже действующих предприятий, найти знающего человека, кто поможет пройти сам процесс открытия фирмы, это занимает примерно 30 минут.
Дешево ли это? У каждого свои критерии. Давайте посмотрим на цифры. Государственная пошлина за открытие OÜ 265 евро, плюс уставной капитал. Это то, что должно быть сразу на счету предполагаемого собственника фирмы, он же обычно и член правления, и он же обычно и первый работник. Размер уставного капитала сейчас установлен от 0,01 евро и до бесконечности. Многие с таким уставным капиталом и открывают, кто-то придерживается „хорошего тона“ и берет за основу привычные 2500 евро, ну а кто-то исходит из возможностей сегодняшнего дня и берет ту сумму, которую может сразу вынуть из своего кошелька.
Уставной капитал не должен лежать мертвым грузом на счету фирмы, это начальные оборотные средства, на которые фирма начинает „жить“, закупая то, что в принципе будет использовать для своего оборота и в итоге для получения дохода и потом прибыли. Если человек способен сам открыть фирму и пройти шаги регистрации, то это будет для него бесплатно, он оплатит только госпошлину. Но как показывает опыт, при самостоятельном открытии часто впоследствии выявляются ошибки, исправление которых в регистре стоит каждый раз по 25 евро. Поэтому, если у вас есть возможность, доверьте этот важный процесс специалистам. Тут обращу ваше внимание на то, что у такого специалиста должна быть лицензия от RAB (Rahapesu Andmebüroo - комиссия по отмыванию денег). Однако многие сегодня не заморачиваются исполнением закона и просто оказывают услугу, за которую не несут дальше ответственности, и ошибки вам придётся исправлять самостоятельно. Коротко: надо иметь идею, название, 265 евро и уставной капитал хоть в 0,01 евро. А дешево это или нет – каждый решает для себя сам.
Что вы порекомендуете человеку старше 50 лет, который боится что-то начинать? Попытаться открыть свой бизнес или же дождаться пенсии?
Первое, что я рекомендую – постараться расстаться со страхами. В любом возрасте мы всегда стоим перед выбором. И если есть мужество принять вызов и попробовать, то надо пробовать. Фирму ведь потом можно передать близким – детям, внукам или просто ее закрыть. Если человеку сложно решиться на такой шаг, я бы взяла бумагу и ручку и написала, что я приобретаю, а что теряю в зависимости от того, делаю или не делаю. А потом просто взглянуть на получившуюся картинку. Иногда рисунки (визуализация) работают быстрее и лучше, чем размышления и разговоры с самим с собой.
Какие основные страхи у начинающих предпринимателей и так ли страшен чёрт, как его малюют?
У молодых людей, которые сегодня открывают свои компании, вообще нет никаких страхов. Это и хорошо, и плохо. Нет страха – нет ответственности. До многих не доходит, что ваша компания, как ваш ребёнок: вы его „родили“ и вы за него в ответе. Молодёжь вообще считает, что бухгалтер – ненужная профессия и сегодня можно работать и без него, лишь используя специальные программы. Люди постарше, имеющие жизненный опыт, более осторожны в принятии решений. Но они и боятся больше. Наша задача – объяснить на понятном им языке, честно рассказать про все риски. Я очень люблю „глупые вопросы“, они самые лучшие. Через них видно, что человек пытается распознать новое для него пространство.
Эстония долгие годы была „налоговым раем“, сегодня это какой-то налоговый стресс. Это так, всё течёт и меняется, нельзя быть вечно молодым. Рая, конечно, больше не будет. Но это не критично, если рассмотреть окружающее нас налоговое пространство других стран. Хорошо там, где нас нет. Наша же задача делать хорошо там, где мы есть, сегодня и сейчас. Люди забыли, что не так давно налог с оборота был высоким и ставка подоходного налога была гораздо выше, чем сейчас. Всего каких-то 20-25 лет назад.
А может проще уехать в другую страну, где не такой налоговый пресс? Вот всё продать, если есть что продавать, и уехать?
Можно, конечно, и уехать. Предварительно все продумав, изучив тонкости проживания и налогообложения на новом месте. Ведь налоги нужно платить в любой стране. Вопрос в их размере.
Какая форма коммерческого товарищества сегодня наиболее выгодна для начинающего предпринимателя?
В Эстонии существует семь разных видов коммерческих организаций:
Полное товарищество (täisühing);
Товарищество на доверии (usaldusühing);
Общество с ограниченной ответственностью (osaühing);
Акционерное общество (aktsiaselts);
Коммерческий кооператив (tulundusühistu);
Европейское коммерческое товарищество (societas europea);
Европейский кооператив (societas cooperativa euroepea)
Помимо предпринимателей, действующих в одной из названных форм, коммерческую деятельность могут также вести физические лица предприниматели (füüsilisest isikust ettevõtja) и иностранные предприниматели (которые могут для ведения своей деятельности открыть в Эстонии филиал (filiaal), но не обязаны это делать). Самыми же популярными формами коммерческой деятельности в Эстонии по-прежнему остаются общество с ограниченной ответственностью OÜ и акционерное общество AS.
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