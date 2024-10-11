Бухгалтер: учителям, не сдавшим языковой экзамен, не нужно опускать руки, свою фирму можно открыть и в пятьдесят лет

А на прошлой неделе звонила клиентка из Ида-Вирумаа, которая попала под сокращение из-за незнания эстонского языка, учителем математики проработала до этого 20 лет. Так ей даже курсы оператора складского хозяйства не предлагают, все больше курсы эстонского языка. А она математику любит и преподавать любит. А ещё она не трусиха. И я ей посоветовала обратиться к Ирине Ленской, члену правления и главному бухгалтеру TimeKapital Invest OÜ, бухгалтеру с 30-летним опытом.

К слову, профессия у неё гуманитарная. Ну, вы понимаете потенциал, особенно на фоне ИИ, стремительно ворвавшегося в нашу жизнь, и лет ей 45. Но у нас же нет дискриминации по возрастному признаку, официально признанной, а в остальном она вполне конкурентоспособна. Итак, она в честной конкурентной борьбе уже третий месяц проигрывает на рынке труда. Касса по безработице пока держится и с завидным упорством предлагает ей то курсы по ИКТ, то – оператора складского хозяйства, а вот у семейного врача нервы, похоже, сдают, и он уже выписывает ей „ксанакс“ (лекарственное средство, транквилизатор - ред.).

Ей обидно из-за этой „несправедливости“, и она уже пьет валерьянку. Вроде бы, следует подбодрить и поддержать человека в такой ситуации, но ничего кроме банального: „забей, всё будет хорошо“, не выходит. А не будет хорошо, потому что она трусиха. И снова начнёт искать работу, побоится открыть свою фирму . Ей страшно.

Дешево ли это? У каждого свои критерии. Давайте посмотрим на цифры. Государственная пошлина за открытие OÜ 265 евро, плюс уставной капитал. Это то, что должно быть сразу на счету предполагаемого собственника фирмы, он же обычно и член правления, и он же обычно и первый работник. Размер уставного капитала сейчас установлен от 0,01 евро и до бесконечности. Многие с таким уставным капиталом и открывают, кто-то придерживается „хорошего тона“ и берет за основу привычные 2500 евро, ну а кто-то исходит из возможностей сегодняшнего дня и берет ту сумму, которую может сразу вынуть из своего кошелька.

Уставной капитал не должен лежать мертвым грузом на счету фирмы, это начальные оборотные средства, на которые фирма начинает „жить“, закупая то, что в принципе будет использовать для своего оборота и в итоге для получения дохода и потом прибыли. Если человек способен сам открыть фирму и пройти шаги регистрации, то это будет для него бесплатно, он оплатит только госпошлину. Но как показывает опыт, при самостоятельном открытии часто впоследствии выявляются ошибки, исправление которых в регистре стоит каждый раз по 25 евро. Поэтому, если у вас есть возможность, доверьте этот важный процесс специалистам. Тут обращу ваше внимание на то, что у такого специалиста должна быть лицензия от RAB (Rahapesu Andmebüroo - комиссия по отмыванию денег). Однако многие сегодня не заморачиваются исполнением закона и просто оказывают услугу, за которую не несут дальше ответственности, и ошибки вам придётся исправлять самостоятельно. Коротко: надо иметь идею, название, 265 евро и уставной капитал хоть в 0,01 евро. А дешево это или нет – каждый решает для себя сам.

Что вы порекомендуете человеку старше 50 лет, который боится что-то начинать? Попытаться открыть свой бизнес или же дождаться пенсии?