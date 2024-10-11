ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Керсти Кальюлайд стала новым президентом Эстонского олимпийского комитета
В пятницу прошло одно из важнейших спортивных событий года — выборы президента Олимпийского комитета Эстонии (ЭОК). По итогам двух раундов голосования победу одержала Керсти Кальюлайд, став первой женщиной на этом посту.
На пост президента Олимпийского комитета Эстонии (ЭОК) помимо Керсти Кальюлайд баллотируются Урмас Сыырумаа, стремящийся занять этот пост в третий раз, и действующий вице-президент ЭОК Эрих Тейгамяги, который также является президентом Эстонского союза легкой атлетики.
В 11:15 все трое кандидатов смогут высказаться, а первый тур президентских выборов начнется в 12:00.
В выборах президента Олимпийского комитета Эстонии (ЭОК) примут участие 123 члена организации. Для победы кандидату необходимо набрать более половины голосов. Если в первом туре ни один из кандидатов не достигнет этого порога, в следующий тур выйдут два кандидата, получившие наибольшее количество голосов.
В первом туре выборов президента Олимпийского комитета Эстонии (ЭОК) ни один кандидат не смог набрать более половины голосов. Керсти Кальюлайд набрала 56 голосов, Урмас Сыырумаа — 40, а Эрих Тейгамяги — 23. В результате во второй тур вышли Кальюлайд и Сыырумаа.
Новый президент и руководство ЭОК будут избраны сроком на четыре года. Урмас Сыырумаа, который возглавляет организацию с 2016 года, стремится к повторному избранию на этот пост
Посмотрите, как кандидаты в президенты представили себя и свои идеи избирателям!
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