ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Керсти Кальюлайд стала новым президентом Эстонского олимпийского комитета

На пост президента Олимпийского комитета Эстонии (ЭОК) помимо Керсти Кальюлайд баллотируются Урмас Сыырумаа, стремящийся занять этот пост в третий раз, и действующий вице-президент ЭОК Эрих Тейгамяги, который также является президентом Эстонского союза легкой атлетики.

В 11:15 все трое кандидатов смогут высказаться, а первый тур президентских выборов начнется в 12:00.

В выборах президента Олимпийского комитета Эстонии (ЭОК) примут участие 123 члена организации. Для победы кандидату необходимо набрать более половины голосов. Если в первом туре ни один из кандидатов не достигнет этого порога, в следующий тур выйдут два кандидата, получившие наибольшее количество голосов.

В первом туре выборов президента Олимпийского комитета Эстонии (ЭОК) ни один кандидат не смог набрать более половины голосов. Керсти Кальюлайд набрала 56 голосов, Урмас Сыырумаа — 40, а Эрих Тейгамяги — 23. В результате во второй тур вышли Кальюлайд и Сыырумаа.

Новый президент и руководство ЭОК будут избраны сроком на четыре года. Урмас Сыырумаа, который возглавляет организацию с 2016 года, стремится к повторному избранию на этот пост

Посмотрите, как кандидаты в президенты представили себя и свои идеи избирателям!

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