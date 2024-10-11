ФОТО | Керсти Кальюлайд стала новым президентом Эстонского олимпийского комитета

В первом туре выборов президента Олимпийского комитета Эстонии (ЭОК) ни один кандидат не смог набрать более половины голосов. Керсти Кальюлайд набрала 56 голосов, Урмас Сыырумаа — 40, а Эрих Тейгамяги — 23. В результате во второй тур вышли Кальюлайд и Сыырумаа.

Во втором туре голосования Керсти Кальюлайд одержала победу, получив 62 голоса, в то время как ее основной соперник Урмас Сыырумаа набрал 57 голосов делегатов.

Новый президент и руководящие органы ЭОК избираются сроком на четыре года.

Посмотрите, как кандидаты в президенты представили себя и свои идеи избирателям!

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