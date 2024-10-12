Эксперт: использование шипованных шин может быть ограничено

„Сокращение бюджетов на содержание дорог в Эстонии может однажды заставить нас обсудить, не могут ли ламельные шины, догнавшие по технологиям шипованные, стать более устойчивой альтернативой“, — сказал посредством пресс-релиза Лаури Паберит, руководитель отдела продаж запчастей в представительстве Toyota в Elke Mustamäe.

Шипованные шины вызывают износ дорожного покрытия, особенно когда дороги не покрыты снегом или льдом. Металлические шипы контактируют с поверхностью дороги и выбивают из нее материал, что приводит к выбросу микроскопических частиц в воздух и поверхностному износу покрытия. „Примерно половина автопарка Эстонии, по оценкам, передвигается по улицам нашей столицы, которые зимой в основном убираются и свободны от снега. Для автомобиля, используемого только в городском движении, использование шипованных шин нецелесообразно. Помимо большего расхода топлива и ускоренного разрушения дорожного покрытия, шипованные шины также влияют на здоровье из-за пыли, выбрасываемой в воздух при их износе“, — добавил Паберит.

Шипованные шины запрещены в ряде стран

Например, их использование не разрешено в Польше, Германии, Словакии, Чехии и некоторых других европейских странах. В некоторых странах действуют частичные ограничения, связанные с особыми условиями для горных районов.

В исследовании, проведенном шведским агентством Testfakta в 2017 году, было проведено несколько испытаний тормозной способности и сцепления шин на льду и снегу. Результаты показали, что сцепление изношенных шипованных шин значительно быстрее ухудшается по сравнению с ламельными. Особенно опасны изношенные шипованные шины на мокрой дороге, где тормозной путь может быть длиннее, чем у новых или даже изношенных ламельных шин.

Финский центр технических исследований VTT установил, что когда рисунок протектора шипованной шины стирается до 4 мм, ее тормозная способность уменьшается, и ламельные шины могут быть лучшим выбором в таких условиях.