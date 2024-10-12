Эксперт: использование шипованных шин может быть ограничено(2)
Шипованные шины обеспечивают большую безопасность зимой, особенно на ледяных и заснеженных дорогах, но их использование влияет на асфальтовое покрытие и здоровье людей. Основные проблемы — износ дорожного покрытия и негативное воздействие мелких частиц на здоровье — вынудили многие страны ограничить или запретить использование шипованных шин.
„Сокращение бюджетов на содержание дорог в Эстонии может однажды заставить нас обсудить, не могут ли ламельные шины, догнавшие по технологиям шипованные, стать более устойчивой альтернативой“, — сказал посредством пресс-релиза Лаури Паберит, руководитель отдела продаж запчастей в представительстве Toyota в Elke Mustamäe.
Шипованные шины вызывают износ дорожного покрытия, особенно когда дороги не покрыты снегом или льдом. Металлические шипы контактируют с поверхностью дороги и выбивают из нее материал, что приводит к выбросу микроскопических частиц в воздух и поверхностному износу покрытия. „Примерно половина автопарка Эстонии, по оценкам, передвигается по улицам нашей столицы, которые зимой в основном убираются и свободны от снега. Для автомобиля, используемого только в городском движении, использование шипованных шин нецелесообразно. Помимо большего расхода топлива и ускоренного разрушения дорожного покрытия, шипованные шины также влияют на здоровье из-за пыли, выбрасываемой в воздух при их износе“, — добавил Паберит.
Шипованные шины запрещены в ряде стран
Например, их использование не разрешено в Польше, Германии, Словакии, Чехии и некоторых других европейских странах. В некоторых странах действуют частичные ограничения, связанные с особыми условиями для горных районов.
В исследовании, проведенном шведским агентством Testfakta в 2017 году, было проведено несколько испытаний тормозной способности и сцепления шин на льду и снегу. Результаты показали, что сцепление изношенных шипованных шин значительно быстрее ухудшается по сравнению с ламельными. Особенно опасны изношенные шипованные шины на мокрой дороге, где тормозной путь может быть длиннее, чем у новых или даже изношенных ламельных шин.
Финский центр технических исследований VTT установил, что когда рисунок протектора шипованной шины стирается до 4 мм, ее тормозная способность уменьшается, и ламельные шины могут быть лучшим выбором в таких условиях.
Хотя ламельные шины обычно мягче и лучше адаптируются к различным дорожным условиям, их эффективность в основном зависит от состава смеси резины и конструкции протектора. „Современные ламельные шины часто лучше справляются с мокрыми и слякотными дорогами, на которых шипованные шины могут оказаться неэффективными. Даже резиновая смесь изношенных ламельных шин сохраняет свою эластичность и сцепление при низких температурах“, — пояснил Паберит.
Шипы нуждаются в обкатке
Шипованные шины создают дополнительный шум во время движения, что может создавать психологическое ощущение безопасности, но важно знать, что новые шипованные шины нуждаются в так называемой обкатке. „Если новые шипованные шины не обкатаны должным образом, это может повлиять на положение шипов на поверхности резины и тем самым снизить их эффективность и долговечность. Шипованные шины требуют первых 500-1000 километров аккуратного и сбалансированного вождения, чтобы шипы могли надлежащим образом закрепиться в резиновой смеси шины“, — подчеркнул Паберит.
Если новые шипованные шины не обкатываются плавно, шипы и резиновая смесь могут изнашиваться неравномерно. Это приводит к различной высоте шипов на поверхности шины, что, в свою очередь, влияет на сцепление и тормозную способность. В результате может ухудшиться управляемость и увеличиться тормозной путь, особенно в зимних условиях.
Всесезонные шины не подпадают под ограничения, вытекающие из закона о дорожном движении, которые вынуждают их менять. „Тем не менее, не рекомендуется ездить на ламельных шинах в летний период. Фрикционные шины, предназначенные для нашего климата, слишком мягкие для летней жары, но при переходе с ламельных шин на летние у владельца автомобиля остается свобода выбора, когда менять шины — по закону на ламельных шинах можно ездить круглый год“, — добавил Паберит.
В заключение он отметил, что у обоих типов шин есть свои преимущества. „Для безопасного вождения важно, чтобы водитель выбирал безопасный стиль вождения в зависимости от своего опыта, дорожных условий и типа своих шин“.
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