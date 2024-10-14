Новые смарт-часы Huawei украшают юбилейную коллекцию Альдо Ярвсоо

Смарт-часы сегодня могут играть важную роль как с точки зрения функциональности, так и в качестве аксессуара. „В 2024 году вы сможете носить все, что вы чувствуете для себя классным и красивым. Смарт-часы могут стать идеальным аксессуаром, который оживит весь образ“, — говорит Ярвсоо.

Недавно выпущенные смарт-часы Huawei Watch GT 5 были разработаны с учетом повседневной практичности, но при этом стильный внешний вид устройства также не был принесен в жертву. „Эти часы оснащены усовершенствованной системой мониторинга здоровья и тренировок, которая позволяет быстрее увидеть более точные результаты пользователя. В то же время стильный дизайн придает часам элегантный вид“, — объясняет руководитель по обучению Huawei и эксперт по технологиям Екатерина Мишина.

Для Ярвсоо смарт-часы сегодня стали аксессуаром, а также неотъемлемой частью повседневного гардероба. „Я положил свои классические часы для костюма в ящик и теперь ношу смарт-часы каждый день“, — говорит модельер. Достижения в области технологий позволили часам стать чем-то большим, чем просто демонстрировать текущее время – они выполняют ряд других функций, и, чтобы извлечь выгоду из всей функциональности, их стоит носить постоянно – как в свободное время, так и в праздничной обстановке.

Стильный аксессуар, который также украшает сценические образы

По словам Мишиной, часы серии Huawei Watch GT 5 выпускаются в двух размерах. „Модель серии Pro диаметром 46 мм, предназначенная в первую очередь для мужчин - она изготовлена из титанового сплава, известного своей прочностью и легким весом. Титан придает часам надежности и идеально подходит для активных людей, которым нужен прочный и функциональный аксессуар. В то же время дизайн часов достаточно элегантен, так что они без труда подойдут и к более официальным ситуациям“, — описывает Мишина.