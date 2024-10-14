Новые смарт-часы Huawei украшают юбилейную коллекцию Альдо Ярвсоо
Модельер Альдо Ярвсоо известен своим умением сочетать вневременную элегантность и красивые цвета с современными удобствами. На Таллиннской неделе моды он представляет свою юбилейную коллекцию, которую украшают современные и качественные смарт-часы Huawei Watch GT 5.
Смарт-часы сегодня могут играть важную роль как с точки зрения функциональности, так и в качестве аксессуара. „В 2024 году вы сможете носить все, что вы чувствуете для себя классным и красивым. Смарт-часы могут стать идеальным аксессуаром, который оживит весь образ“, — говорит Ярвсоо.
Недавно выпущенные смарт-часы Huawei Watch GT 5 были разработаны с учетом повседневной практичности, но при этом стильный внешний вид устройства также не был принесен в жертву. „Эти часы оснащены усовершенствованной системой мониторинга здоровья и тренировок, которая позволяет быстрее увидеть более точные результаты пользователя. В то же время стильный дизайн придает часам элегантный вид“, — объясняет руководитель по обучению Huawei и эксперт по технологиям Екатерина Мишина.
Для Ярвсоо смарт-часы сегодня стали аксессуаром, а также неотъемлемой частью повседневного гардероба. „Я положил свои классические часы для костюма в ящик и теперь ношу смарт-часы каждый день“, — говорит модельер. Достижения в области технологий позволили часам стать чем-то большим, чем просто демонстрировать текущее время – они выполняют ряд других функций, и, чтобы извлечь выгоду из всей функциональности, их стоит носить постоянно – как в свободное время, так и в праздничной обстановке.
Стильный аксессуар, который также украшает сценические образы
По словам Мишиной, часы серии Huawei Watch GT 5 выпускаются в двух размерах. „Модель серии Pro диаметром 46 мм, предназначенная в первую очередь для мужчин - она изготовлена из титанового сплава, известного своей прочностью и легким весом. Титан придает часам надежности и идеально подходит для активных людей, которым нужен прочный и функциональный аксессуар. В то же время дизайн часов достаточно элегантен, так что они без труда подойдут и к более официальным ситуациям“, — описывает Мишина.
„Предназначенная в первую очередь для женщин версия Pro диаметром 42 мм оснащена безелем из нанокристаллической керамики, который придает часам роскошный вид и обеспечивает их долговечность. Керамический материал известен своей устойчивостью к царапинам и гладкой глянцевой поверхностью, что придает этой модели вневременной и элегантный вид. Это делает Huawei Watch GT 5 подходящими как для повседневного ношения, так и для более праздничного случая“, — добавляет Мишина.
Компания Huawei сосредоточила свое внимание на сочетании моды и функциональности. „Мы считаем, что люди при использовании современных технологий не должны идти на компромисс по части внешнего вида. В рамках Таллиннской недели моды Альдо Ярвсоо представит свою юбилейную коллекцию, которую украсят новые смарт-часы Huawei — мы покажем, что технологии и мода прекрасно сочетаются друг с другом“, — считает Мишина.
Первоклассный компаньон для любителей спорта.
Говоря о смарт-часах, нельзя обойти вниманием и их функционал для занятий спортом. „В дополнение к классическим функциям Watch GT 5 Pro также предлагает режим гольфа, включающий карты более чем 15 000 полей для гольфа по всему миру. Кроме того, часы оснащены режимом дайвинга, который помогает любителям подводного спорта отслеживать точную глубину и данные о погружениях. Для бегунов по пересеченной местности часы также имеют поддержку сегментированной навигации, которая поможет отслеживать свой маршрут во время бега и безопасно вернуться по нему обратно. Кроме того, время автономной работы часов также впечатляет — более крупные модели работают до 14 дней, а меньшие — до 7 дней без подзарядки, а это значит, что часы сохраняют необходимые данные о здоровье и спорте даже в течение более длительного периода времени – так что нет необходимости заряжать устройство каждую ночь“, — подтверждает Мишина.
По словам Екатерины Мишиной, мониторинг здоровья также получил значительные улучшения, которые делают результаты отслеживания еще более точными и удобными для пользователя. „Часы могут отслеживать частоту сердечных сокращений, качество сна, содержание кислорода в крови (SpO2) и многие другие важные показатели здоровья пользователя“, — подчеркивает она.