Мнение
11.10.2024, 11:20

МНЕНИЕ | Украинцы или мусульмане: кого больше ждут в Эстонии при новых квотах?

 
Олег Самородний
Олег Самородний
ФОТО: samorodni | Delfi Meedia

Я пробыл в Вене три дня. За столь короткое время и я, человек абсолютно космополитичный, стал замечать чрезмерное обилие мусульманских признаков в столице Австрии. Поэтому для меня не стали неожиданностью итоги недавних парламентских выборов в Австрии, победу на которых одержала праворадикальная популистская Партия свободы, играющая на ксенофобских инстинктах определенной части австрийцев, вроде нашей EKRE, которая так же пытается поддерживать популярность среди избирателей, разжигая неприязнь ко всякого рода чужестранцам, пишет публицист Олег Самородний.

Что ждет Эстонию при увеличении миграционных квот?

Правительство обсуждает возможность увеличения миграционных квот. В настоящее время разрешение на работу и, соответственно, на жительство в Эстонии в год могут получить 1 303 иностранца. Министр экономики и промышленности реформист Эркки Келдо полагает, что в зависимости от темпов экономического роста ежегодную миграционную квоту можно было бы увеличить в три раза, то есть до 3 900 человек.

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