11.10.2024, 11:20
МНЕНИЕ | Украинцы или мусульмане: кого больше ждут в Эстонии при новых квотах?
ФОТО: | Delfi Meedia
Я пробыл в Вене три дня. За столь короткое время и я, человек абсолютно космополитичный, стал замечать чрезмерное обилие мусульманских признаков в столице Австрии. Поэтому для меня не стали неожиданностью итоги недавних парламентских выборов в Австрии, победу на которых одержала праворадикальная популистская Партия свободы, играющая на ксенофобских инстинктах определенной части австрийцев, вроде нашей EKRE, которая так же пытается поддерживать популярность среди избирателей, разжигая неприязнь ко всякого рода чужестранцам, пишет публицист Олег Самородний.