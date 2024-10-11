МНЕНИЕ | Украинцы или мусульмане: кого больше ждут в Эстонии при новых квотах?

Что ждет Эстонию при увеличении миграционных квот?

Правительство обсуждает возможность увеличения миграционных квот. В настоящее время разрешение на работу и, соответственно, на жительство в Эстонии в год могут получить 1 303 иностранца. Министр экономики и промышленности реформист Эркки Келдо полагает, что в зависимости от темпов экономического роста ежегодную миграционную квоту можно было бы увеличить в три раза, то есть до 3 900 человек.