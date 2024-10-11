Энели Ефимова решила отказаться от участия в этапах Кубка мира

Энели Ефимова, занявшая седьмое место в заплыве на 100 метров брассом на Олимпийских играх в Париже, решила отказаться от участия в этапах Кубка мира. Это решение было принято для того, чтобы не ставить под угрозу её подготовку к чемпионату мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в декабре. После первых тренировок в условиях высокогорья в Сьерра-Неваде 17-летняя спортсменка столкнулась с различными проблемами на сборах, что подтолкнуло её сосредоточиться на тренировочном процессе, а не на соревнованиях.