Ураган „Милтон“: 16 погибших, Флорида затоплена, 3 млн домов без света
Ураган „Милтон“, обрушившийся на западное побережье американского штата Флорида в ночь на четверг, принес с собой торнадо с порывами ветра до 70 м/с и мощные ливни с паводками. По мере того, как спасатели начинают обследовать все новые затопленные и разрушенные места, растет и число жертв, пишет BBC News Русская служба.
В четверг вечером партнер Би-би-си в США, телекомпания CBS, сообщила со ссылкой на Департамент охраны правопорядка Флориды, что число погибших выросло до 16.
В течение нескольких часов перед этим разные источники передавали разные данные о числе погибших: от 10 до 12.
Пять человек погибли в кемпинге в округе Сент-Люсия. О двух погибших сообщили власти города Санкт-Петербург. Еще одного человека спасатели обнаружили в соседнем округе под завалами собственного дома.
Губернатор Флориды Рон Десантис на пресс-конференции во второй половине дня подчеркнул, что данные о погибших предварительные, и общего списка всех жителей штата, ставших жертвами стихии, у властей пока нет.
Нет пока и сколько-нибудь точной оценки суммы нанесенного ущерба, хотя уже очевидно, что он будет немалым.
Оказавшимся на пути урагана жилым домам, зданиям церквей, торговых и офисных помещений нанесены существенные повреждения.
В Санкт-Петербурге сильные порывы ветра сорвали крышу с местного стадиона Высшей бейсбольной лиги, а на здание, где располагается редакция местной газеты, упал строительный кран.
Жителей Флориды, временно уехавших прочь от стихии, власти штата призывают не спешить с возвращением домой.
Власти городка Орандж-сити, чуть к северу от одного из главных городов Флориды, Орландо, сообщают, что ливень там настолько сильно размыл придорожный грунт, что сразу в нескольких местах обрушились целые фрагменты дорожного полотна, образовав овраги шириной в несколько метров.
Пожарная служба города опубликовала на своей странице в фейсбуке несколько фотографий, позволяющих оценить масштаб обрушений.
В сопроводительном тексте уточняется, что „множество дорог“ в городской черте „либо полностью смыты, либо затоплены“.
По словам представителей департамента, пишет BBC News Русская служба, сейчас бригады оценивают точный ущерб, но пока водителей призывают держаться от городских дорог подальше.
Сам Орландо частично затоплен.