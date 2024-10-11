ФОТО | Молодежная сборная Эстонии по футболу прервала пятилетнюю серию без побед в отборочном цикле ЧЕ

Израиль начал матч против молодежной сборной Эстонии (U21) активно, и уже на 3-й минуте вратарь Каур Кивила спас свою команду, совершив важный сейв. Позже Даниил Сычугов также отличился, выручив эстонскую сборную. Игра заметно оживилась к середине первого тайма, когда обе команды могли открыть счет. На 21-й минуте израильтянин Ори Азо пробил издалека, но мяч угодил в перекладину. Спустя две минуты Данил Кураксин нанес дальний удар, но мяч попал в штангу, как сообщает Эстонский футбольный союз.

Во втором тайме игра продолжилась в том же напряжённом ключе. Соперник первым создал опасный момент, однако счёт оставался неизменным. На 70-й минуте в игру вмешался дебютант молодежной сборной Эстонии Тони Варьюнд, который воспользовался неразберихой в штрафной после углового удара и забил единственный гол матча. Спустя десять минут Тристан Теэвяли мог удвоить преимущество Эстонии, но его удар со штрафного пролетел рядом со штангой.

В компенсированное время второго тайма сборная Израиля получила шанс сравнять счёт с пенальти, но вратарь Каур Кивила совершил решающий сэйв, защитив ворота Эстонии и обеспечив победу. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Молодежная сборная Эстонии (U21) прервала свою долгую серию без побед, одержав первую победу в отборочном цикле чемпионата Европы с октября 2019 года. Тогда команда выиграла у Латвии со счётом 2:1. С тех пор в 25 матчах Эстония потерпела 22 поражения и трижды сыграла вничью. За этот период им удалось одержать победы в Кубке Балтии, обыграв команды Литвы и Финляндии.

Главный тренер молодежной сборной Эстонии U21, Сандер Пост, выразил удовлетворение после победы команды над Израилем, отметив, что они долго ждали этого момента и знали, что победа неизбежно придет. Он отметил, что на этот раз Израиль выглядел несколько лучше, чем в их предыдущем столкновении в сентябре, когда эстонцы проиграли со счетом 0:1. Пост подчеркнул, что все сложилось иначе, и его команда смогла добиться успеха в ключевой момент.