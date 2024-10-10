Правда ли, что в Молдове запретили показывать „Смешариков“?

Некоторые пользователи приводят в качестве доказательства снимок, появившийся утром 2 октября в Telegram-канале WTF Moldova?!. На нём — экран телевизора с предупреждением, гласящим, что ретрансляция канала приостановлена на время вещания программы с содержанием, запрещённым законами страны. Внизу полоса с названиями текущих программ — это мультсериалы „Смешарики“ и „Три кота“ (о его блокировке также писали некоторые Telegram-каналы).

В Молдове с 2022 года приостановлено вещание многих российских телеканалов. Это решение было связано с полномасштабным вторжением РФ в Украину и провоенным контентом российского телевидения, подконтрольного государству. В октябре 2023 года в Молдове заблокировали и сайты десятков СМИ, в том числе ВГТРК, „Первого канала“, „Царьграда“ и др. Кроме того, в молдавском кодексе „Об аудиовизуальных медиауслугах“ указывается на недопустимость трансляции и ретрансляции программ, которые „оправдывают агрессивные войны, отрицают военные преступления и преступления против человечества или разжигают ненависть“. К таковым власти Молдовы отнесли все политические программы, выходящие на российском телевидении в последние годы. Именно на этот пункт кодекса и указывает дисклеймер, который сфотографировал телезритель.