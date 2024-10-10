Правда ли, что в Молдове запретили показывать „Смешариков“?
В октябре 2024 года в СМИ и соцсетях распространились сообщения о том, что мультсериал „Смешарики“ признали в Молдове угрозой национальной безопасности и запретили транслировать по местному телевидению. Мы проверили достоверность этой новости.
О запрете „Смешариков“ в Молдове написали, в частности, „Аргументы и факты“ и „Комсомольская правда в Молдове“, а также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кроме того, об этом рассказали Telegram-каналы „Сокол“ (212 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Системный пестицид“ (207 000 просмотров с учётом репоста в канале „Рыбарь“), „Дядя Слава“ (190 000), „Ньюсач / Двач“ (186 000), „ND — Новости дня“ (112 000), „Украина.ру“ (110 000) и др. Авторы публикаций либо не указывали источник информации, либо ссылались на сообщения неназванных молдавских СМИ и жителей страны.
Некоторые пользователи приводят в качестве доказательства снимок, появившийся утром 2 октября в Telegram-канале WTF Moldova?!. На нём — экран телевизора с предупреждением, гласящим, что ретрансляция канала приостановлена на время вещания программы с содержанием, запрещённым законами страны. Внизу полоса с названиями текущих программ — это мультсериалы „Смешарики“ и „Три кота“ (о его блокировке также писали некоторые Telegram-каналы).
В Молдове с 2022 года приостановлено вещание многих российских телеканалов. Это решение было связано с полномасштабным вторжением РФ в Украину и провоенным контентом российского телевидения, подконтрольного государству. В октябре 2023 года в Молдове заблокировали и сайты десятков СМИ, в том числе ВГТРК, „Первого канала“, „Царьграда“ и др. Кроме того, в молдавском кодексе „Об аудиовизуальных медиауслугах“ указывается на недопустимость трансляции и ретрансляции программ, которые „оправдывают агрессивные войны, отрицают военные преступления и преступления против человечества или разжигают ненависть“. К таковым власти Молдовы отнесли все политические программы, выходящие на российском телевидении в последние годы. Именно на этот пункт кодекса и указывает дисклеймер, который сфотографировал телезритель.
В то же время на детские программы, фильмы и мультфильмы эти запреты не распространяются. Это подтвердили в Совете по телевидению и радио Молдовы, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать блокировку „Смешариков“. „Чтобы убедиться в ложности этого вброса, достаточно включить телевизор, где есть детские каналы, транслируемые кабельными операторами, — этот мультфильм, как и все другие, свободно транслируется“, — отметил представитель ведомства.
Молдавские журналисты так и сделали. Выяснилось, что „Смешарики“ по-прежнему доступны на кабельных каналах, например у провайдера Orange на канале „Мульт HD“.
По размещённому в молдавском Telegram-канале снимку с запретом невозможно понять, об услугах какого провайдера идёт речь. Поэтому можно только предполагать, что произошло. Возможно, некий провайдер и правда заблокировал вещание канала „Viju TV1000 русское“, указанный на плашке внизу, в том числе и „Смешариков“. Впрочем, ранее этот канал в числе запрещённых не упоминался. Более вероятно, что речь идёт о намеренной манипуляции: пользователь либо наложил плашку на изображение дисклеймера в фоторедакторе, либо сфотографировал экран в момент переключения между каналами (то есть дисклеймер относился к одному каналу, а программа на плашке — к другому).
Как бы то ни было, новость завирусилась на фоне повышенного внимания к Молдове со стороны российских СМИ и прокремлёвских блогеров. На 20 октября там запланированы президентские выборы и референдум о евроинтеграции страны. Москва не раз называла курс президента Майи Санду, баллотирующейся на второй срок, антироссийским, а власти Молдовы, в свою очередь, обвиняют Россию в попытках повлиять на выборы с помощью пропаганды и даже подкупа избирателей.
Итог: Скорее всего, неправда