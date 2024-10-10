Reuters: страны Персидского залива просят США удержать Израиль от удара по Ирану

Помимо этого, страны региона, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, отказываются давать разрешение израильской авиации пролетать над своими воздушными пространствами для любого нападения на Иран. Представители государств сообщили об этом Соединённым Штатам.

Израиль пообещал дать ответ Тегерану после иранского обстрела израильской территории 1 октября. США и другие страны Запада опасаются, что ответные действия Израиля могут привести к более масштабной войне в регионе, отмечает Reuters.

Агентство сообщает, что Тегеран сам попросил соседние страны использовать их влияние на Вашингтон на фоне растущих опасений из-за возможных атак Израиля на иранские нефтедобывающие объекты.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на европейского дипломата писало отметил, что международное сообщество попросило Израиль не атаковать иранские нефтяные или ядерные предприятия, но гарантий того, что израильская сторона выполнит просьбу, нет.

То, что США обсуждают с Израилем удары по иранским нефтяным объектам в качестве ответа на ракетную атаку Тегерана, подтвердил президент США Джо Байден. При этом он отказался от каких-либо дальнейших публичных комментариев.

1 октября Иран запустил по Израилю около 180 баллистических ракет. В Тегеране заявили, что это ответ на гибель союзников Ирана в борьбе с Израилем – лидеров группировок ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) и „Хезболла“ (является как вооружённой группой, так и ливанской политической партией, в США признана террористической организацией).

С конца сентября Израиль наносит удары по объектам „Хезболлы“ в Ливане, в том числе в столице страны Бейруте. Израильская армия также проводит в Ливане наземную операцию и одновременно продолжает боевые действия в секторе Газа против группировки ХАМАС.