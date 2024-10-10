ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (960-й день) | Зеленский: прекращение огня не обсуждается. Украина подтвердила смерть журналистки в российском плену

Украинские беспилотники атаковали военный аэродром Ханская под Майкопом в Адыгее, сообщил телеграм-канал Astra. Расположенный рядом поселок Родниковый эвакуируют. Пострадавших в результате атаки нет, заявил глава Адыгеи Марат Кумпилов.

Генштаб ВСУ заявил вечером 9 октября, что украинские военные атаковали место хранения российских дронов в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона сообщил, что в поселке Октябрьский загорелись складские помещения. Причина возгорания не называется. По словам очевидцев, на месте пожара звучат взрывы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что во время массированной атаки украинских беспилотников на регион объекты инфраструктуры не получили повреждений. По его словам, обломки сбитых дронов незначительно повредили жилые дома и газопровод, пострадавших нет.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 10 октября силы ПВО уничтожили и перехватили 92 украинских беспилотника. Из них 47 сбили над Краснодарским краем (Адыгея полностью расположена внутри края). Еще 12 украинских беспилотников, по данным Минобороны, сбили в Курской области, девять — в Ростовской, четыре — в Брянской, по два — в Белгородской области и в Крыму, один — в Воронежской областью и 15 — над Азовским морем. О пострадавших в результате атак не сообщается.