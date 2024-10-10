ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (960-й день) | Зеленский: прекращение огня не обсуждается. Украина подтвердила смерть журналистки в российском плену
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на среду и утром
Украинские беспилотники атаковали военный аэродром Ханская под Майкопом в Адыгее, сообщил телеграм-канал Astra. Расположенный рядом поселок Родниковый эвакуируют. Пострадавших в результате атаки нет, заявил глава Адыгеи Марат Кумпилов.
Генштаб ВСУ заявил вечером 9 октября, что украинские военные атаковали место хранения российских дронов в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона сообщил, что в поселке Октябрьский загорелись складские помещения. Причина возгорания не называется. По словам очевидцев, на месте пожара звучат взрывы.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что во время массированной атаки украинских беспилотников на регион объекты инфраструктуры не получили повреждений. По его словам, обломки сбитых дронов незначительно повредили жилые дома и газопровод, пострадавших нет.
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 10 октября силы ПВО уничтожили и перехватили 92 украинских беспилотника. Из них 47 сбили над Краснодарским краем (Адыгея полностью расположена внутри края). Еще 12 украинских беспилотников, по данным Минобороны, сбили в Курской области, девять — в Ростовской, четыре — в Брянской, по два — в Белгородской области и в Крыму, один — в Воронежской областью и 15 — над Азовским морем. О пострадавших в результате атак не сообщается.
Украина сможет еще как минимум несколько месяцев удерживать территории Курской области, занятые подразделениями ВСУ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США. По их словам, у украинских военных налажена система снабжения войск в РФ, в том числе боеприпасами. При этом российские войска пока проводят в Курской области лишь ограниченные контратаки, сосредотачиваясь преимущественно на операциях на востоке Украины.
Российские беспилотники утром 10 октября атаковали Кривой Рог, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, повреждения получил пятиэтажный дом, в здании повреждена крыша, в одном из подъездов разрушена лестничная клетка. Также повреждения получил газопровод, возник пожар, его потушили. Из-за атаки пострадала 82-летняя женщина, ее госпитализировали.
Российские войска нанесли удары по Запорожью, сообщил утром 10 октября начальник областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, разрушены несколько жилых домов, десятки получили повреждения. Ранены четыре человека.
Российские войска в ночь на 10 октября атаковали Украину, применив 62 беспилотника „Шахед“ и восемь ракет различных типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По данным украинского командования, войска РФ применили две баллистические ракеты, выпущенные из комплекса „Искандер-М“, одну управляемую авиационную ракету Х-31П, две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, три зенитные управляемые ракеты, выпущенные из комплекса С-300.
Украинские силы ПВО сбили 41 беспилотник в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях. Еще 14 дронов упали в разных регионах Украины из-за применения средств радиоэлектронной борьбы. Несколько беспилотников остаются в воздушном пространстве Украины. О сбитых ракетах не сообщается.
В результате попаданий российских ракет и беспилотников, заявили в ВСУ, поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донецкой областях.
Основные новости к полудню
Войска РФ вечером 9 октября в третий раз за четыре дня атаковали гражданское судно в Одесской области. Повреждено гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз „Шуй Спирит“. По последним данным, из-за российского удара по порту погибли семь человек, сообщил глава региона Олег Кипер. По его словам, утром 10 октября в больнице умер 46-летний сотрудник порта.
В Адыгее после атаки БПЛА по военному аэродрому Ханская из ближайшего поселка Родниковый эвакуировали всех жителей, сообщил глава Адыгеи Марат Кумпилов (по открытым данным, в поселке живет около 1300 человек). По словам главы республики, в пункте временного размещения находятся около 30 человек, остальные уехали к родственникам. „Люди смогут вернуться в свои дома сразу же после завершения работы спецслужб“, — заявил Кумпилов. По данным телеграм-канала „ВЧК-ОГПУ“, на военном аэродроме Ханская беспилотник попал в склад с топливом.
Россия обманом привлекла около 200 женщин в возрасте 18-22 лет из таких стран, как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигерия, а также Шри-Ланка, на производство ударных дронов „Шахед“ в особой экономической зоне „Алабуга“ в Татарстане. Об этом 10 октября сообщили журналисты Associated Press, поговорившие с некоторыми уроженками стран Африки, занятыми на производстве. Некоторые участницы программы рассказали, что только в Татарстане поняли, что будут работать на военном заводе, где выпускают дроны, используемые для атак по Украине.
Главные новости второй половины дня
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представил ему детали „плана победы“. „Мы договорились проработать его вместе с союзниками“, — заявил Зеленский. Также он встретился с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. После Лондона президент Украины прибыл в Париж. По данным Corriere della Sera, Зеленский также намерен посетить Рим и Берлин. Как сообщил Bild, Зеленский приедет в Берлин 11 октября.
Военные инженеры из Северной Кореи помогают российским войскам наносить удары по Украине северокорейскими ракетами KN-23, пишет The Guardian. Как утверждает в беседе с изданием неназванный украинский чиновник, граждане КНДР были среди погибших в результате украинского ракетного удара около Донецка на прошлой неделе.
Великобритания может направить в Украину военных инструкторов, которые будут на месте обучать новобранцев, пишет со ссылкой на источники The Times на фоне визита Зеленского в Лондон.
ВСУ в течение дня атаковали город Шебекино, а также поселок и два села в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадали пять мирных жителей.
Власти Украины подтвердили информацию о том, что украинская журналистка Виктория Рощина умерла на территории России, сообщил в эфире телемарафона руководитель пресс-службы Координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.
По его словам, обстоятельства гибели Рощиной неизвестны.
Первым о смерти Рощиной во время этапирования из Таганрога в Москву сообщил председатель комитета Верховной рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин. По его словам, семья Рощиной получила информацию об этом от российских властей. Однако позже пост Юрчишина о гибели журналистки был удален.
В свою очередь представитель военной разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов рассказал, что Рощина была включена в список на обмен между Россией и Украиной и в ближайшее время должна была вернуться домой.
Когда умерла журналистка и когда должен был состояться обмен, неизвестно.
Виктория Рощина с начала полномасштабного российского вторжения в Украину готовила репортажи для Hromadske, „Украинской правды“ и „Радио Свобода“. В марте 2022 года ее задержали сотрудники ФСБ, когда она выезжала из Бердянска в направлении Мариуполя. Журналистку удерживали десять дней, после чего отпустили. Международный женский медийный фонд наградил ее премией „За мужество в журналистике“. В августе 2023-го Рощина пропала без вести во время подготовки репортажа на оккупированных РФ территориях Украины. Только в мае 2024-го российская сторона сообщила, что Рощина была задержана и находится на территории РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предположения о том, что на встречах с европейскими лидерами обсуждал условия прекращения огня в войне с Россией.
„Это не тема наших обсуждений с союзниками, мы не говорили об этом, — сказал Зеленский после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, куда он прибыл из Лондона в рамках турне по европейским столицам. — Я видел в СМИ что-то, что […] я пришел, чтобы поговорить о прекращении огня. Нет, это неправда“.
Зеленский также сказал, что обсудил с Макроном план победы Украины, и выразил благодарность французскому президенту за его поддержку.
„Перед зимой нам необходима ваша поддержка“, — добавил он, признав сложную ситуацию на востоке страны и большой дефицит некоторого оборудования.
Не вдаваясь в подробности, Макрон сказал, что Зеленский изложил „план Украины на следующие недели“, и они обсудили стратегию Киева на ближайшие недели и месяцы.
По материалам BBC News Русская служба и „Медузы“
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