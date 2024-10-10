Подробности стрельбы в Вильнюсе с погибшим адвокатом и ранеными полицейскими: шел бракоразводный процесс
Генеральный комиссар литовском полиции Ренатас Пожела на пресс-конференции рассказал об обстоятельствах стрельбы в Вильнюсе, в результате которой сегодня погиб адвокат и были ранены двое полицейских, пишет литовский Delfi.
По словам генкомиссара полиции, в 10.23 ч. по Единому номеру помощи сообщили о том, что ранен полицейский.
„На место выехала полиция, связались с силами реагирования, выполняющими специфические функции. Реакция полиции была своевременной, введены соответствующие планы. Через 3 минуты после поступления сообщения вызвали сотрудников спецподразделения „Арас“. К нам обратился коллектор с просьбой обеспечить общественный порядок и безопасность в решении гражданского вопроса. Это обычный порядок.
По месту вызова шел бракоразводный процесс, полицейские с коллектором приехали в квартиру. Когда они приехали, подозреваемый открыл огонь, один полицейский был ранен в область сердца. Час назад я был в Лаздинайской больнице, общался с ним. К счастью, ранение опасности не представляет. На полицейском был бронежилет. Это спасло ему жизнь. Полицейский помог защитить коллектора, убрав его с траектории выстрела. После этого полицейский выбежал на улицу“, – сказал Пожела.
По его словам, одним выстрелом подозреваемый застрелил адвоката. Какие функции адвокат выполнял на месте происшествия, генкомиссар не мог сказать. „Врачи на месте происшествия делали все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшему, я видел это своими глазами“, – заметил он.
Сразу после того как подозреваемый открыл стрельбу, были перекрыты соседние улицы, чтобы защитить жителей.
„В ходе операции связались со стрелявшим. Его убедили выбросить оружие. Он это сделал. Далее переговоры продолжились, его просили сдаться. Он сдался. Бойцы „Араса“ вошли в квартиру и задержали его“, – сказал Пожела.
Начато расследование по факту убийства.
Комиссар сказал, что перед подобными заданиями полицейские всегда собирают всю необходимую информацию о жилье и его жителях, о наличии оружия.
„В данном случае не было информации о том, что у жителей есть легальное оружие. Возможно, оружие не было зарегистрировано, т.е. было нелегальным“, – заметил Пожела.
Человек стрелял из пистолета ТТ.
На вопрос, почему полицейские не стреляли в ответ, он сказал, что все было слишком неожиданно. „Не каждый день в полицейских ни с того ни с сего начинают сразу стрелять, сработал фактор неожиданности и другие обстоятельства“, - заметил он. Комиссар не смог ответить на вопрос, были ли у подозреваемого раньше проблемы с правоохранительными органами.
Соседка о стрелке: „Человек был странный. Старалась его избегать“
Странный человек, все время что-то кричал через окно, раньше все просил денег в долг, – так о подозреваемом в стрельбе и убийстве отозвалась его соседка.
По ее словам, она не особенно общалась с подозреваемым – здоровалась, говорила „до свидания“ и все. Прежде он приходил к ней, чтобы попросить денег в долг.
„Приходил попросить 10 евро, у меня не было денег, но дверь я все же открывала. Но это было раньше. Мы вместе, рядом жили много лет – 10 или 15“, – сказала собеседница.
По ее словам, лет 10 назад сосед жил с женой, ругался с ней, потом жена съехала.
Женщина и подумать не могла, что у соседа есть оружие.
По ее словам, сосед был странный, часто кричал в окно то на соседей, то еще на кого.
„Было видно, что странный человек, у него какие-то видения были. Моему мужу он говорил, что за ним следят, на него нападают <...>, говорил всякие глупости, когда такое слышишь,понимаешь, что человек психически нездоров. У меня нет подтверждений, но как соседка я всегда это подозревала и старалась его избегать“, – сказала женщина.
Как сообщалось ранее, вооруженный инцидент 10 октября произошел около Лукишкской площади, на ул. Васарё 16-осёс. Пострадали двое полицейских, был убит адвокат 69-летний Леонид Пшелинцев.
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