Суд в Польше согласился отпустить под залог двоих подозреваемых в нападении на Леонида Волкова

На Леонида Волкова напали 12 марта возле его дома в Вильнюсе. Когда он подъехал к дому на машине, на него набросился мужчина, распыливший слезоточивый газ и начавший бить Волкова молотком. После нападения Волкова увезли в больницу с переломом руки и множественными ушибами ноги.

В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании троих подозреваемых — белоруса, который организовал нападение, и двух исполнителей — граждан Польши, связанных с „кругами футбольных фанатов ультрас“. В июне суд отказался экстрадировать задержанных поляков в Литву, поскольку в их отношении проводится „более масштабное“ разбирательство.