Воюют ли солдаты КНДР в Украине — и чем они могут помочь российской армии?

В июле 2023 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу ездил в Пхеньян, как писали российские госСМИ, „укреплять военные связи“, а в сентябре Ким Чен Ын посетил российский Дальний Восток.

В июне 2024 года, когда Путин подписал с Ким Чен Ыном договор, включающий пункт о взаимной обороне, его спросили о возможности использовать северокорейских солдат при проведении специальной военной операции (так российские власти называют войну в Украине). „Мы никого об этом не просим, нам никто это не предлагал“, — ответил российский президент.

Публикации о возможном участии северокорейских военных в боевых действиях в Украине на российской стороне появлялись и ранее. В сентябре 2023 года Владимир Путин назвал такие сообщения „чушью полной“ — тогда он встречался с вождём КНДР Ким Чен Ыном на российском космодроме Восточный.

„Поскольку Россия и Северная Корея заключили соглашение, похожее на военный союз, возможность отправки военных на фронт весьма вероятна“, — цитирует заявление министра южнокорейское издание Yonhap. Речь идёт о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который в июне 2024 года подписали северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин.

Во вторник 8 октября о возможной отправке северокорейских солдат в Украину для поддержки России заявил в парламенте Южной Кореи министр обороны страны Ким Ён Хён. Он считает, что информация о гибели северокорейских военных на оккупированной Россией территории Донбасса, скорее всего, соответствует действительности.

О прибытии на оккупированную территорию Украины ограниченного контингента военнослужащих из Северной Кореи, в частности, подразделений инженерных войск, сообщало Главное управление разведки Украины. Российская сторона эту информацию не комментировала.

По данным источников, группа офицеров из КНДР приехала туда для встречи с российскими коллегами „в рамках обмена опытом“. Так ли это на самом деле, и если да, то чем военные из КНДР могут помочь российским войскам, воюющим в Украине?

Тогда же, в сентябре 2023 года, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил на Генассамблее ООН о возможных поставках в Россию вооружений из КНДР в обмен на российские военные технологии.

16 октября 2023 года вышел доклад британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) о начале масштабных поставок боеприпасов в Россию из КНДР. Публикация сопровождалась спутниковыми снимками.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в ответ, что эти сообщения не основаны на доказательствах. „Это не только британская разведка, это и американская разведка. Они все всё время это сообщают, никаких не предоставляют доказательств“, — сказал Песков.

Но уже в конце 2023 года в российских милитаристских сообществах полным ходом обсуждали технические характеристики северокорейских снарядов и мин, применяемых российскими подразделениями в Украине (отзывы были в основном плохие).

А в январе 2024 года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Россия получила из КНДР баллистические ракеты и уже применяла их против Украины.

Сообщения о планах отправки Пхеньяном в Украину подразделений военных инженеров и строителей появились в июне 2024 года, вскоре после визита Владимира Путина в КНДР. По информации источника южнокорейской телекомпании TV Chosun, а также американского Института изучения войны, в армии КНДР десять инженерных бригад, три-четыре из которых могут быть переброшены в Россию. За это Пхеньян может получать ежегодно от Москвы до 115 млн долларов, утверждала TV Chosun.

„Я не знаю, о чем идет речь“, — прокомментировал это сообщение пресс-секретарь Дмитрий Песков.

А в начале июля о вылете в Россию элитной делегации по военной подготовке во главе с президентом военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гым Чхолем сообщило уже государственное информагентство Северной Кореи KCNA. В ответ на просьбу журналистов уточнить цели визита северокорейских военных Дмитрий Песков предложил обратиться в Минобороны РФ.