ОБЗОР | Huawei Watch GT 5 - чем порадует новинка от технологического гиганта?

Новая линейка смарт-часов от Huawei сочетает в себе очень визуально разные модели - компания явно пытается привлечь как можно более широкий круг потенциальных клиентов. Кроме того, в дизайне явно сделан упор на стиль и на то, чтобы смарт-часы были как можно больше похожи на настоящие.

Внешне новые часы GT 5 похожи на своего предшественника GT 4 и, как и ранее, в линейке есть „женские“ и „мужские“ модели, то есть более элегантные и более брутальные версии часов, у которых одна и та же начинка. У них же в вою очередь есть разные ремешки - в этот раз одним из актуальных осенних цветов стал синий взамен зеленому. Более дорогая версия Pro также отличается более прочными материалами корпуса: тут титановый сплав и нанокристаллическая керамика вместо стального корпуса. Стекло во всех версиях - сапфировое.

Главная новинка серии Watch GT 5 - в ней обновили датчик TruSense, систему мониторинга здоровья и тренировок. В результате улучшения системы увеличилось число каналов для контроля уровня кислорода в крови: если раньше их было четыре, то теперь их стало двенадцать. Это дало возможность учитывать более широкий диапазон сигналов пульса. Проще говоря, часы теперь считывают пульс быстрее и точнее.

Huawei Watch GT 5 Pro от GT 5 также отличает наличие ЭКГ. То есть, с помощью версии Pro можно проверить работу сердца, приложив палец к нижней кнопке, и узнать, например, есть ли у вас риск аритмии. К анализам, сделанным в больнице, это приравнивать все же нельзя, но зато можно обратиться к врачу, если у вас есть какие-то подозрения.