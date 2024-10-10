ОБЗОР | Huawei Watch GT 5 - чем порадует новинка от технологического гиганта?(1)
Huawei не скрывает, что их главный козырь на эстонском рынке - линейка смарт-часов, в которых упор сделан не только на инновационную начинку, но и на стильный дизайн. Теперь Huawei представляет новинку Watch GT 5 с усовершенствованной системой TruSense. Что это значит?
Новая линейка смарт-часов от Huawei сочетает в себе очень визуально разные модели - компания явно пытается привлечь как можно более широкий круг потенциальных клиентов. Кроме того, в дизайне явно сделан упор на стиль и на то, чтобы смарт-часы были как можно больше похожи на настоящие.
Внешне новые часы GT 5 похожи на своего предшественника GT 4 и, как и ранее, в линейке есть „женские“ и „мужские“ модели, то есть более элегантные и более брутальные версии часов, у которых одна и та же начинка. У них же в вою очередь есть разные ремешки - в этот раз одним из актуальных осенних цветов стал синий взамен зеленому. Более дорогая версия Pro также отличается более прочными материалами корпуса: тут титановый сплав и нанокристаллическая керамика вместо стального корпуса. Стекло во всех версиях - сапфировое.
Главная новинка серии Watch GT 5 - в ней обновили датчик TruSense, систему мониторинга здоровья и тренировок. В результате улучшения системы увеличилось число каналов для контроля уровня кислорода в крови: если раньше их было четыре, то теперь их стало двенадцать. Это дало возможность учитывать более широкий диапазон сигналов пульса. Проще говоря, часы теперь считывают пульс быстрее и точнее.
Huawei Watch GT 5 Pro от GT 5 также отличает наличие ЭКГ. То есть, с помощью версии Pro можно проверить работу сердца, приложив палец к нижней кнопке, и узнать, например, есть ли у вас риск аритмии. К анализам, сделанным в больнице, это приравнивать все же нельзя, но зато можно обратиться к врачу, если у вас есть какие-то подозрения.
Есть также интересная новинка из сферы отслеживания душевного здоровья - часы определяют ваши эмоции через специальное приложение. Эмоции определяются в первую очередь по пульсу. Следить за своими эмоциями и их изменением также можно через специальный циферблат с пандой, которая будет выглядеть по-разному в зависимости от вашего настроения. Функция довольно забавная, но так как серьезных перепадов в эмоциях не было во время тестирования, то и ее точность определить сложно.
В часах также появился новый спортивный режим - режим гольфа, в котором имеется более 15 000 карт полей для гольфа со всего мира. Дайверы также имеют возможность выбрать режим, который помогает более тщательно отслеживать данные, связанные с подводными видами спорта - но этим режимом могут воспользоваться лишь обладатели версии Pro, так как только эти модели имеют возможность погружения на глубину до 40 м. Обычная версия имеет простую защиту от воды (5 атм).
Еще одна новинка новых моделей - снимки экрана. Теперь одновременное нажатие на обе кнопки часов позволяет снять скриншот, который будет автоматически сохранен в галерею вашего смартфона. Таким образом можно сделать снимок своих показателей тренировки или здоровья, чтобы потом поделиться этим с кем-то. Для звонком все еще необходимо сопряжение часов с телефоном, так как отделения для SIM-карты в них все еще нет.
Часы по-прежнему используют универсальное зарядное устройство , совместимое с моделями прошлых поколений. Huawei обещает, что более крупные модели Watch GT 5 и GT 5 Pro могут проработать без подзарядки до 14 дней, а модели поменьше — до 7 дней. Естественно, все зависит от частоты использования, поэтому на практике эта цифра все же меньше, но все равно позволяет не заряжать часы вплоть до недели. Все версии поддерживают быструю зарядку.
Подводя итог, часы сочетают в себе все необходимые функции с отличным и разнообразным дизайном. Стоимость часов варьируется в случае обычной версии от 249 до 299 евро, а в случае версии Pro - от 379 до 599 евро. Если в случае ранних версий смарт-часов более дорогие модели Pro не были доступны на эстонском рынке, то теперь покупателю доступны сразу все модели.