Одинец: граждане России не виноваты в конфликте между Нарвой и правительством

В последнее время дополнительным аргументом к нарративу сторонников лишения граждан России избирательного права стал пример Нарвы, где члены городского собрания, а через них и мэрия, поссорились с государством из-за Нарвского музея якобы потому, что они были избраны российскими гражданами, находящимися в сфере влияния России.

Противостояние города Нарвы и государства в совете музея – явление не новое, это явление имеет давнюю историю и свои перипетии: то взрывается, то затихает, и так продолжается уже много лет. Виноваты ли избиратели Нарвы в сложных отношениях городской власти и правительства? Виноваты, конечно. Но те же избиратели избирали мэром, например, и Катри Райк, которую трудно заподозрить в таких же взглядах.

В то же время некоторые другие муниципалитеты также демонстрируют свое оппозиционное отношение к власти, и очень глубокая конфронтация доходит порой до суда. Например, последнее судебное разбирательство по иску Тарту, Пылва и Ряпина против государства в связи с реформой системы попечения. Виноваты ли избиратели Тарту, Пылва и Ряпина в столь открытом противостоянии между их самоуправлением и государством? Виноваты, конечно. Но чтобы положить конец этому противостоянию, следует ли изменить закон и лишить какую-то группу избирателей в Южной Эстонии права голоса? Звучит, мягко говоря, абсурдно.

Однако абсурдно звучит и заявление о том, что противоречивые отношения между Нарвой и государством могут быть решены путем лишения части нарвских избирателей права голоса. Но что, если это не поможет? Если граждане Эстонии и других стран, за исключением, например, России и Беларуси, изберут точно такое же городское собрание, которое назначит в должность точно такую же мэрию? Так чье право голоса станут отбирать в этом случае?

Используя прецедент лишения права голоса, мы также открываем окно для возможности посягательства и на другие права