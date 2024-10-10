Одинец: граждане России не виноваты в конфликте между Нарвой и правительством
Не все граждане России являются путинистами, путинистов достаточно и среди граждан Эстонии, и среди так называемых серопаспортников. Отбирая у кого-то права на основе групповой идентичности, мы мобилизуем их сторонников и сочувствующих на действия, последствия которых могут быть во много раз тяжелее, в том числе для безопасности и внутренней стабильности Эстонии.
В последнее время дополнительным аргументом к нарративу сторонников лишения граждан России избирательного права стал пример Нарвы, где члены городского собрания, а через них и мэрия, поссорились с государством из-за Нарвского музея якобы потому, что они были избраны российскими гражданами, находящимися в сфере влияния России.
Противостояние города Нарвы и государства в совете музея – явление не новое, это явление имеет давнюю историю и свои перипетии: то взрывается, то затихает, и так продолжается уже много лет. Виноваты ли избиратели Нарвы в сложных отношениях городской власти и правительства? Виноваты, конечно. Но те же избиратели избирали мэром, например, и Катри Райк, которую трудно заподозрить в таких же взглядах.
В то же время некоторые другие муниципалитеты также демонстрируют свое оппозиционное отношение к власти, и очень глубокая конфронтация доходит порой до суда. Например, последнее судебное разбирательство по иску Тарту, Пылва и Ряпина против государства в связи с реформой системы попечения. Виноваты ли избиратели Тарту, Пылва и Ряпина в столь открытом противостоянии между их самоуправлением и государством? Виноваты, конечно. Но чтобы положить конец этому противостоянию, следует ли изменить закон и лишить какую-то группу избирателей в Южной Эстонии права голоса? Звучит, мягко говоря, абсурдно.
Однако абсурдно звучит и заявление о том, что противоречивые отношения между Нарвой и государством могут быть решены путем лишения части нарвских избирателей права голоса. Но что, если это не поможет? Если граждане Эстонии и других стран, за исключением, например, России и Беларуси, изберут точно такое же городское собрание, которое назначит в должность точно такую же мэрию? Так чье право голоса станут отбирать в этом случае?
Используя прецедент лишения права голоса, мы также открываем окно для возможности посягательства и на другие права
Конституционные права, однажды предоставленные, не так-то легко отобрать. Используя прецедент лишения права голоса, мы также открываем окно для возможности посягательства и на другие права, и невозможно представить, какой эффект домино это может вызвать. С этим следует быть очень осторожным.
И по сути, отнимая право голоса у граждан России и Беларуси, мы не решаем ни государственно-правовых, ни интеграционных проблем, а создаем их еще больше. Не все граждане России являются путинистами, путинистов достаточно и среди граждан Эстонии, и среди так называемых серопаспортников. Отбирая у кого-то права на основе групповой идентичности, мы мобилизуем их сторонников и сочувствующих на действия, последствия которых могут быть во много раз больше, в том числе для безопасности и внутренней стабильности Эстонии.
Тысячи избирателей известного политика, обвиняемого в государственной измене, были гражданами Эстонии, а не России или Беларуси. Мы можем только предсказать, как эти самые граждане Эстонии поведут себя на выборах, когда важные гражданские права будут отняты у их сограждан той же национальности и языка. Как человек из Ида-Вирумаа, я бы не стал в таком случае предсказывать ничего хорошего городским собраниям Нарвы, Кохтла-Ярве и Силламяэ.
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