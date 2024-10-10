BBC News Русская служба
10.10.2024, 15:34

Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган

 (1)
Хан Ган
Хан Ган
ФОТО: YONHAP | via REUTERS

Нобелевская премия по литературе 2024 года присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган „за напряженную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни“, пишет BBC News Русская служба.

В своем творчестве Хан Ган изучает исторические травмы и невидимые наборы правил и в каждом из своих произведений обнажает хрупкость человеческой жизни. Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

В прошлом году Нобелевский комитет присудил премию по литературе норвежскому автору Юну Фоссе за „новаторские пьесы и прозу, в которых он заставляет звучать то, что невозможно выразить словами“.

Победители прошлых лет

2023: Юн Фоссе (Норвегия)

2022: Анни Эрно (Франция)

2021: Абдулразак Гурна (Танзания)

2020: Луиза Глюк (США)

2019: Петер Хандке (Австрия)

2018: Ольга Токарчук (Польша)

2017: Кадзуо Исигуро (Великобритания)

2016: Боб Дилан (США)

2015: Светлана Алексиевич (Беларусь)

2014: Патрик Модиано (Франция)

2013: Элис Манро (Канада)

2012: Мо Янь (Китай)

2011: Томас Транстремер (Швеция)

2010: Марио Варгас Льоса (Перу)

2009: Герта Мюллер (Германия)

2008: Жан-Мари Ле Клезио (Франция)

2007: Дорис Лессинг (Великобритания)

2006: Орхан Памук (Турция)

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии