Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган(1)
Нобелевская премия по литературе 2024 года присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган „за напряженную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни“, пишет BBC News Русская служба.
В своем творчестве Хан Ган изучает исторические травмы и невидимые наборы правил и в каждом из своих произведений обнажает хрупкость человеческой жизни. Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.
В прошлом году Нобелевский комитет присудил премию по литературе норвежскому автору Юну Фоссе за „новаторские пьесы и прозу, в которых он заставляет звучать то, что невозможно выразить словами“.
Победители прошлых лет
2023: Юн Фоссе (Норвегия)
2022: Анни Эрно (Франция)
2020: Луиза Глюк (США)
2019: Петер Хандке (Австрия)
2018: Ольга Токарчук (Польша)
2016: Боб Дилан (США)
2014: Патрик Модиано (Франция)
2013: Элис Манро (Канада)
2012: Мо Янь (Китай)
2009: Герта Мюллер (Германия)
2006: Орхан Памук (Турция)