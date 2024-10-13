Оплатить автомобиль сразу, взять его в лизинг или получить кредит - как быть?

Аренда пользования отлично подходит предприятиям, которые используют автомобиль в ежедневной деятельности, способны относительно точно планировать пробег и не хотят становиться владельцами автомобиля после окончания лизингового периода. При использовании нового автомобиля и аренды пользования можно достаточно точно спланировать ежемесячные расходы на автомобиль, поскольку неожиданные ремонтные работы обычно покрывают гарантия или страхование каско. Эта форма финансирования автомобиля устанавливает ограничение на пробег. При превышении лимита, возвращая автомобиль, необходимо оплатить оговоренную в договоре сумму за лишние пройденные километры.

По его словам, аренде пользования могут отдать предпочтение человек или предприятие, покупающие новый или немного использованный автомобиль у профессиональных продавцов, с которыми у лизинговых компаний сложилось долгосрочное сотрудничество. В случае аренды пользования цена автомобиля обязательно должна включать налог с оборота.

Моппель отметил, что основанием для покупки или отказа от автомобиля являются в первую очередь личные потребности человека. При выборе формы лизинга также следует учитывать собственные нужды, бюджет и желания. „Иногда мы видим, что клиенты недостаточно обдумывают свои потребности: ориентируются на советы знакомых или другие факторы, а в разговоре выясняется, что для их бюджета и планов по использованию автомобиля подошла бы совершенно другая форма финансирования“, - сказал Моппель.

Автопарк Эстонии растет с каждым годом: по данным Департамента статистики, в 2018 году в эстонском Регистре транспортных средств был зарегистрирован 569 741 легковой автомобиль, а к концу прошлого года этот показатель вырос до 665 068. „Владение автомобилем обеспечивает свободу, гибкость и экономит время, что важно для многих, – отметил Райнер Моппель. – Рост числа автомобилей, вероятно, продолжится, поскольку – особенно в сельских районах – наличие транспортного средства просто необходимо для поездок на работу, в школу, в магазин и так далее“.

Приобретая транспортное средство с помощью автокредита , человек сразу становится его владельцем. С помощью автокредита можно приобрести машины разного возраста и с разным пробегом, что дает покупателю больше выбора и гибкости. „Клиенты предпочитают автокредит, в первую очередь для покупки более дешевых и старых автомобилей, которые невозможно оформить в лизинг, а также для приобретения редких автомобилей в целях хобби“, - добавил Моппель. В этом случае человек сам может решить, оформлять каско на машину или нет.

Аренду капитала Моппель рекомендует тем, кто хочет стать владельцем автомобиля по завершении лизингового периода: „Главное преимущество аренды капитала – ощущение владения собственностью: человеку не приходится думать, что делать с автомобилем после окончания договора. Кроме того, на автомобиль не распространяется ограничение по пробегу“, - подчеркнул Моппель. Аренда капитала – единственная форма лизинга, которая может использоваться для финансирования покупки автомобилей без налога с оборота (например, продаваемых частными лицами). Покупатель оплачивает стоимость автомобиля вместе с процентами ежемесячными платежами и после осуществления последнего взноса становится его владельцем. Чтобы ежемесячные платежи по аренде капитала не были слишком высокими, можно договориться с лизинговой компанией о том, чтобы в течение лизингового периода не выплачивать полную стоимость автомобиля, а оставить значительную сумму на последний взнос (остаточная стоимость).

Аренду пользования также охотно выбирают частные лица, поскольку ежемесячные платежи в этом случае обычно ниже, чем в случае аренды капитала. Такая форма финансирования подойдет человеку, который ценит разнообразие, поскольку по окончании срока договора автомобиль можно вернуть и взять в лизинг новый. Однако важно следить за тем, чтобы автомобиль был в хорошем состоянии и соответствовал требованиям договора, иначе в конце периода придется оплатить ремонт и превышение согласованного пробега. Если после окончания лизинга нет планов по замене автомобиля, но также нет возможности или желания выкупить его, обычно лизинг можно продлить или оформить на оставшуюся сумму автокредит, если остаточная стоимость относительно невелика.

„Перед принятием решения обязательно стоит сравнить не только проценты, но и общую стоимость лизинга или кредита, размер ежемесячного платежа, первоначальный взнос и остаточную стоимость, а также обязательные расходы, такие как стоимость страхования каско, – отметил Моппель. – Нюансов много, и в зависимости от выбранного автомобиля, срока лизинга и потребностей клиента можно сказать, какая форма финансирования для него наиболее выгодна с финансовой точки зрения. Размер ежемесячного платежа по лизингу в первую очередь зависит от первоначального взноса и остаточной стоимости автомобиля, согласованной к концу срока лизинга. Чем больше первоначальный взнос и выше остаточная стоимость, тем меньше ежемесячный платеж по лизингу. В выборе также поможет калькулятор лизинга Citadele, с помощью которого можно рассчитать различные варианты“.

Многие, работающие в Эстонии иностранцы предпочитают годовой лизинг

Есть и люди, которые не хотят брать автомобиль в лизинг на несколько лет, а предпочитают более короткий срок. По словам руководителя по цифровому развитию Auto Bassadone Ильмара Михкельсоо, интерес к годовому лизингу #Flex, предлагаемому в сотрудничестве Citadele Leasing и Auto Bassadone, проявляют люди разных возрастов, и среди клиентов нет четко выраженных групп: „Интерес проявляют как молодежь, так и люди среднего возраста, мужчины и женщины“. Однако, он отметил, что годовым лизингом чаще интересуются работающие в Эстонии иностранцы.

„Наши клиенты #Flex в первую очередь ценят два аспекта: возможность бесплатно вернуть автомобиль, если в этом возникнет необходимость, и, конечно же, возможность приобрести автомобиль без первоначального взноса“, - отметил Михкельсоо. По его словам, это помогает гарантировать, что финансовое обязательство не станет обременительным, если изменятся обстоятельства или потребности: „Например, посредством #Flex у нас покупали полностью электрические автомобили – если окажется, что машина такого типа человеку не подходит, ее можно вернуть, а базовые вложения окажутся небольшими, поскольку первоначального взноса нет. Кроме того, мы помогаем с подачей заявки на государственную поддержку для приобретения автомобилей с нулевыми выбросами – это требует небольшого взноса, но зато с ее помощью ежемесячный платеж значительно уменьшается“.

О банке Citadele Citadele стремится привнести инновации в банковский сектор стран Балтии и предложить людям и предприятиям больше возможностей использования банковских услуг. Помимо повседневных банковских услуг, Citadele предлагает услуги, основанные на финансовых технологиях, включая современное мобильное приложение, а также бесконтактные и мгновенные платежи. Citadele первым в странах Балтии ввел именные платежи, открытие счетов с помощью электронной идентификации, а также кольца, поддерживающие бесконтактные платежи. Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.

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