ВИДЕО | Во время перестрелки в центре Вильнюса застрелен адвокат и ранены двое полицейских

Инцидент произошел на улице Васарё 16-осёс в 10.15 ч., сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

„Опасность никому не грозит, людей можно успокоить“, - сказал Матонис.

По его словам, поступил вызов о выселении, человек стрелял в приехавших сотрудников полиции. После этого подозреваемый забаррикадировался в квартире. Квартиру штурмовали сотрудники „Араса“, которые и задержали подозреваемого. В квартире было обнаружено тело адвоката.

Весь квартал окружен полицией. Ранения получили двое полицейских - мужчина и женщина. Мужчина был ранен в грудь, женщина - в ногу. Раненые сотрудники полиции находятся в больнице.

Представитель совета адвокатов Миндаугас Кукайтис подтвердил Delfi, что во время инцидента был застрелен адвокат Леонид Пшелинцев.

„Насколько мне известно, проводили выселение на основании постановления суда. В процедуре участвовали коллектор и адвокат, человек не согласился выполнить законное постановление суда. Когда приехала полиция, человек открыл огонь“, - сказал Кукайтис.

„Такая ненависть шокирует, люди не понимают, что такое решение суда и что его надо выполнять, - сказал Кукайтис. - В Литве это первый случай гибели адвоката при исполнении обязанностей. Это неуважение к правовой системе государства. Такие действия против адвоката недопустимы, общество должно это осудить“.

Он упомянул, что ответственность несут те, кто выдают таким людям разрешение на оружие.

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