ПОДКАСТ | „Чем нынешняя власть лучше центристов?“ Мэр Таллинна ответил на острые вопросы горожан

Первого октября в центре города прошла открытая запись интервью с мэром Таллинна Евгением Осиновским (Социал-демократическая партия). У пришедших на место была возможность задать вопросы градоначальнику. Темы были разные: строительство детских садов в Ласнамяэ, уборка тротуаров, пособия и даже крысы возле „Русалки“. К тому же людям была интересна и личная жизнь политика. Например, стало известно, что дома готовит только Евгений, а детям нравится борщ и мексиканская кухня. Слушайте интервью!