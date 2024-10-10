Подкасты
10.10.2024, 18:25

ПОДКАСТ | „Чем нынешняя власть лучше центристов?“ Мэр Таллинна ответил на острые вопросы горожан

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Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный и мэр Таллинна Евгений Осиновский
Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный и мэр Таллинна Евгений Осиновский
ФОТО: Delfi Meedia

Первого октября RusDelfi провел встречу с мэром Таллинна Евгением Осиновским и жителями столицы. У горожан была возможность задать любые вопросы - ответы можно послушать в подкасте RusDelfi.

Слушайте запись:

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Первого октября в центре города прошла открытая запись интервью с мэром Таллинна Евгением Осиновским (Социал-демократическая партия). У пришедших на место была возможность задать вопросы градоначальнику. Темы были разные: строительство детских садов в Ласнамяэ, уборка тротуаров, пособия и даже крысы возле „Русалки“. К тому же людям была интересна и личная жизнь политика. Например, стало известно, что дома готовит только Евгений, а детям нравится борщ и мексиканская кухня. Слушайте интервью!

Таймкоды:

1:00 Что для вас Таллинн?

2:59 Вы учились в Таллиннской реальной школе. Любимый предмет - русский язык?

4:22 Почему отдали детей в эстонско-русскую школу?

7:30 Эстонское общество радикализировалось после войны в Украине?

8:56 Евгений комментирует слова Олега Осиновского про отмену детских пособий

11:00 Какую оценку поставите себе как мэру?

15:59 Что не так с пробками на Палдиски мнт

23:37 Почему у вас 6 советников, а было 3?

26:45 Пищевая цепочка новой коалиции

31:57 Уборка снега. Будет?

35:15 Где вы покупаете продукты?

36:00 „Дома готовлю только я“

41:07 Когда в Ласнамяэ построят новые детсады?

47:39 Как решить проблему граффити

50:47 Что делает вас счастливым?

52:30 Автоналог. Зачем?

Видео со встречи можно посмотреть здесь.

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