10.10.2024, 18:25
ПОДКАСТ | „Чем нынешняя власть лучше центристов?“ Мэр Таллинна ответил на острые вопросы горожан(38)
ФОТО: Delfi Meedia
Первого октября RusDelfi провел встречу с мэром Таллинна Евгением Осиновским и жителями столицы. У горожан была возможность задать любые вопросы - ответы можно послушать в подкасте RusDelfi.
Слушайте запись:
Первого октября в центре города прошла открытая запись интервью с мэром Таллинна Евгением Осиновским (Социал-демократическая партия). У пришедших на место была возможность задать вопросы градоначальнику. Темы были разные: строительство детских садов в Ласнамяэ, уборка тротуаров, пособия и даже крысы возле „Русалки“. К тому же людям была интересна и личная жизнь политика. Например, стало известно, что дома готовит только Евгений, а детям нравится борщ и мексиканская кухня. Слушайте интервью!
Видео со встречи можно посмотреть здесь.