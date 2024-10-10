Юрген Хенн перед матчем Лиги наций против Азербайджана: Мы всегда стремимся к победе. Однако реальность иногда бывает иной
Сборная Эстонии продолжит свои выступления в Лиге наций в пятницу матчем против Азербайджана, который состоится на домашнем поле в 19:00. Главный тренер Юрген Хенн на предматчевой пресс-конференции отметил, что команда полностью готова к игре, за исключением одного игрока, который не сможет принять участие.
Сборная Эстонии по футболу начала свое выступление в Лиге наций УЕФА дивизиона C с двух поражений. В сентябре эстонцы уступили Словакии с минимальным счетом 0:1, а несколько дней спустя проиграли Швеции 0:3. Это создает давление на команду перед предстоящим матчем против Азербайджана, который также потерпел два поражения. Матч против Азербайджана станет критически важным, так как победа на домашнем поле необходима для того, чтобы Эстония сохранила свои шансы остаться в дивизионе C в следующем розыгрыше турнира.