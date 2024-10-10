МНЕНИЕ | На какой исход выборов в США надеется Пекин?

Накануне 1 октября, когда в Китае отмечают День основания Китайской Народной Республики, председатель КНР Си Цзиньпин выступил с ежегодной торжественной речью. Как и в предыдущие годы, он затронул тему Тайваня. Си утверждает, что островная республика является частью КНР. Однако это не соответствует действительности, поскольку Коммунистическая партия Китая никогда не правила там.

Остров с демократическим правительством для Си Цзиньпина - как бельмо на глазу. Ведь он боится, что свободолюбие 23,5 млн тайванцев может оказаться заразительным примером для жителей КНР.

В Пекине ждут исхода выборов в США

По мнению военных экспертов, нападение КНР на Тайвань может произойти в 2027 году. К этому сроку должна быть завершена модернизация китайской армии. Однако решение Пекина будет в корне зависеть от готовности Соединенных Штатов прийти на помощь своему союзнику Тайваню. На случай нападения Китая США взяли на себя соответствующее обязательство. Президент Байден неоднократно подчеркивал, что Вашингтон придет на помощь Тайбэю в рамках союзных обязательств, однако он ни разу не уточнял, в чем именно будет заключаться эта помощь.

Но вопрос Тайваня - не единственный, в отношении которого исход президентских выборов в США будет играть важную роль для Пекина. Если победу одержит Дональд Трамп, есть вероятность, что отношения между двумя странами ждет дальнейшее ухудшение.

В то же время Трамп во время своего президентства показал, что является уязвимым, и Пекин может этим воспользоваться. Си с почестями принимал Трампа и устраивал для него пышные обеды в залах с роскошной золотой отделкой. Трамп же, в свою очередь, неоднократно делал ложные утверждения, что именно тайванцы лишают американцев рабочих мест на производстве микрочипов - сфере промышленности, где Тайвань на протяжении десятилетий является мировым лидером.