10.10.2024, 15:04
Двойные стандарты Запада или разные подходы: почему одни войны привлекают больше внимания, чем другие?
ФОТО: | Scanpix
Война в Украине неизбежно притягивает наше внимание несравнимо сильнее, чем любое событие на Кавказе. Украина нам ближе, она гораздо крупнее и значимее для Европы и всего мира, чем Армения и Азербайджан вместе взятые, на нее напала огромная ядерная держава, власть в которой грезит о возрождении былой империи. А значит, проигрыш Украины чреват новыми опасностями для ее соседей, пишет журналист, автор медиапроекта „Прибалтаец“ Андрей Деменков.
Что стоит за обвинением Запада в политике двойных стандартов?
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