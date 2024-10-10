Мнение
10.10.2024, 15:04

Двойные стандарты Запада или разные подходы: почему одни войны привлекают больше внимания, чем другие?

 
Андрей Деменков
Этнические армяне покидают Нагорный Карабах, 25 сентября 2023 года.
Этнические армяне покидают Нагорный Карабах, 25 сентября 2023 года.
ФОТО: Ani Abaghyan | Scanpix

Война в Украине неизбежно притягивает наше внимание несравнимо сильнее, чем любое событие на Кавказе. Украина нам ближе, она гораздо крупнее и значимее для Европы и всего мира, чем Армения и Азербайджан вместе взятые, на нее напала огромная ядерная держава, власть в которой грезит о возрождении былой империи. А значит, проигрыш Украины чреват новыми опасностями для ее соседей, пишет журналист, автор медиапроекта „Прибалтаец“ Андрей Деменков.

Что стоит за обвинением Запада в политике двойных стандартов?

В последнее время все чаще в странах глобального Юга (Индия, Китай, Бразилия, Мексика, страны Африки и другие - прим. ред.) с раздражением говорят о том, что на Западе распространена политика двойных стандартов. При ближайшем рассмотрении нередко речь идет о вполне естественном разном отношении к разным по сути ситуациям.

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