Двойные стандарты Запада или разные подходы: почему одни войны привлекают больше внимания, чем другие?

Война в Украине неизбежно притягивает наше внимание несравнимо сильнее, чем любое событие на Кавказе. Украина нам ближе, она гораздо крупнее и значимее для Европы и всего мира, чем Армения и Азербайджан вместе взятые, на нее напала огромная ядерная держава, власть в которой грезит о возрождении былой империи. А значит, проигрыш Украины чреват новыми опасностями для ее соседей, пишет журналист, автор медиапроекта „Прибалтаец“ Андрей Деменков.