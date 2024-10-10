Bloomberg: украинские военные могут удерживать занятые территории в Курской области еще как минимум несколько месяцев

Как отметили собеседники агентства, у украинских военных налажена система снабжения войск, находящихся на территории РФ, в том числе и боеприпасами, с нехваткой которых не так давно сталкивались Вооруженные силы Украины.

При этом российские войска пока проводят в Курской области лишь ограниченные контратаки, сосредотачиваясь преимущественно на операциях на востоке Украины, заявили источники в администрации США, пожелавшие сохранить анонимность.

Некоторые союзники Украины, пишет Bloomberg, опасались, что операция в Курской области, впечатлявшая в начале быстрым продвижением войск, может в итоге слишком дорого обойтись ВСУ, если Россия будет контратаковать и вытеснять украинские войска.

Corriere della Sera, в свою очередь, пишет, что в Киеве считают, что покинуть Курскую область будет еще дороже с точки зрения жизни украинцев, чем остаться там, так как российские войска могут преследовать подразделения ВСУ, выведенные с территории РФ, и на другой стороне границы — в Сумской области.

Президент Украины Владимир Зеленский, напоминает Bloomberg, говорил, что собирается использовать занятые ВСУ территории в Курской области как разменную монету в переговорах. Однако, отмечает издание, власти РФ пока не демонстрировали готовность их вести.

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