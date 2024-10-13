За рубежом
13.10.2024, 13:55

Разрешать или не разрешать „переписать плохую оценку“? В школах Латвии теперь нельзя, а в Эстонии — по-другому

 
Кристина Худенко
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Oliver Hainsalu | Delfi Meedia

С этого учебного года в школах Латвии введена новая система оценивания: отметки теперь четырех видов и разных весов. Годовая складывается оценок за тематические контрольные, которые нельзя переписывать. Автор системы директор 72-й рижской школы Павел Пестов считает, что такой подход стимулирует учиться весь год. В Эстонии школам дан выбор. Педагог Эхтеской гуманитарной гимназии Марика Крансивер считает, что запретить исправлять — это как сказать: „Мы не хотим, чтобы ты стал умнее“. Латвийский Delfi объясняет еще раз, как работает новая латвийская система оценок.

Введение новой системы оценивания в Латвии несколько раз откладывали. В том числе рассматривалась инициатива выпускников одной рижской средней школы: на портале manabalss.lv они собрали больше 11 000 голосов против того, что новая система не дает возможности переписывать контрольные. Школьники утверждали, что это создает для них дополнительный стресс.

И все же, если в прошлом году основные и средние школы могли перейти на новую систему полностью или частично по желанию (многие так и сделали), то с этого учебного года система стала обязательной. Отметки теперь ставят четырех видов. Каждая может обладать со своим „весом“. Отдельно могут оценивать поведение.

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