Разрешать или не разрешать „переписать плохую оценку“? В школах Латвии теперь нельзя, а в Эстонии — по-другому

С этого учебного года в школах Латвии введена новая система оценивания: отметки теперь четырех видов и разных весов. Годовая складывается оценок за тематические контрольные, которые нельзя переписывать. Автор системы директор 72-й рижской школы Павел Пестов считает, что такой подход стимулирует учиться весь год. В Эстонии школам дан выбор. Педагог Эхтеской гуманитарной гимназии Марика Крансивер считает, что запретить исправлять — это как сказать: „Мы не хотим, чтобы ты стал умнее“. Латвийский Delfi объясняет еще раз, как работает новая латвийская система оценок.