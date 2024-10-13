Разрешать или не разрешать „переписать плохую оценку“? В школах Латвии теперь нельзя, а в Эстонии — по-другому
С этого учебного года в школах Латвии введена новая система оценивания: отметки теперь четырех видов и разных весов. Годовая складывается оценок за тематические контрольные, которые нельзя переписывать. Автор системы директор 72-й рижской школы Павел Пестов считает, что такой подход стимулирует учиться весь год. В Эстонии школам дан выбор. Педагог Эхтеской гуманитарной гимназии Марика Крансивер считает, что запретить исправлять — это как сказать: „Мы не хотим, чтобы ты стал умнее“. Латвийский Delfi объясняет еще раз, как работает новая латвийская система оценок.
Введение новой системы оценивания в Латвии несколько раз откладывали. В том числе рассматривалась инициатива выпускников одной рижской средней школы: на портале manabalss.lv они собрали больше 11 000 голосов против того, что новая система не дает возможности переписывать контрольные. Школьники утверждали, что это создает для них дополнительный стресс.