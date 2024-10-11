11.10.2024, 08:10
Шиномотажки замерли в ожидании наплыва клиентов: „люди просыпаются только тогда, когда видят перед дверью сугроб“(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Первые ночные заморозки уже ударили. Через пять дней по дорогам Эстонии можно будет ездить и на шипованной резине, но в шиномонтажных мастерских пока суеты нет, пишет Maaleht.
„Каждую осень повторяется одно и то же: люди просыпаются только тогда, когда, выйдя утром на улицу, видят за дверью сугроб“, — говорит мастер находящейся в Тарту мастерской Autoluks OÜ Калев Томберг.
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