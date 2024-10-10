Таллиннский „Пантер“ обыграл прошлогоднего серебряного призера Балтийской лиги по буллитам

Счёт в матче открыл латвийский клуб „Земгале“ на 16-й минуте первого периода благодаря шайбе Антонса Трасташенковса. Однако за три минуты до перерыва Даниил Фурса сумел сравнять счёт. Во втором периоде, на 17-й минуте, Андре Линде вывел гостей вперед. За три минуты до финальной сирены „Пантеры“ оказались в меньшинстве, что позволило Рустамсу Беговсу сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

В овертайме команды не смогли отличиться, и судьба матча была решена в серии буллитов. Единственным успешным исполнителем оказался Андре Линде, чей точный бросок принес клубу „Пантер“ победу со счетом 3:2.

Таллиннский клуб „Пантер“ набрал 14 очков в 9 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Балтийской лиги. Латвийский клуб „Земгале“, который в прошлом сезоне уступил в финальной серии клубу „Мого“ со счетом 1:4, находится на третьем месте и имеет одну игру в запасе.

В следующем матче Балтийской лиги таллиннский клуб „Пантер“ встретится с командой „Энергия“ 12 октября. В этот же день „Земгале“ проведет гостевую игру против клуба „Призма“.

Турнирная таблица:

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