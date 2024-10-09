Правда ли, что жена американского пилота F-16 заявила о смерти супруга в результате обстрела аэродрома в Староконстантинове?
В конце сентября 2024 года в Рунете разошлись сообщения, будто супруга военнослужащего ВВС США рассказала, что её муж погиб в ходе российского удара по военному аэродрому в Хмельницкой области Украины. Она якобы упомянула и о пяти уничтоженных истребителях, поставленных Киеву. Мы проверили достоверность таких публикаций.
26 сентября в российском сегменте интернета появилась информация о том, что в результате ракетного удара РФ по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области погиб американский военный и были уничтожены пять истребителей F-16. Telegram-канал телеведущего Руслана Осташко (98 000 просмотров на момент написания этого разбора) уточнил: „Другие источники сообщают, что были уничтожены от двух до четырёх F-16, однако подтверждений этому пока нет“. Источником этой информации названа некая Мелани Малвин-Паркер — якобы жена американского лётчика, которая рассказала обо всём на своей странице в Facebook.
О том предполагаемом посте также написали Telegram-каналы „Саня во Флориде“ (485 000 просмотров), „Мир Михаила Онуфриенко“ (240 000), „Украина.ру“ (133 000), Borisenko Dmitriy (58 000) и „Военндело (Военное дело)“ (55 000), а ещё „Война. Без фейков“ (3800) — канал военных аналитиков из квазифактчекингового проекта „Война с фейками“. Среди СМИ о гибели лётчика США сообщили „Аргументы и факты“, „Российская газета“, „Московский комсомолец“, „Репортёр“, Life.ru и „Регнум“ (в последней из этих заметок утверждается, что лётчик погиб 25 сентября).
При этом не все медиа, поделившиеся этой историей, были уверены в её правдивости. Например, в провоенном Telegram-канале Fighterbomber (354 000 просмотров) новость прокомментировали так: „Тревожно… Но, конечно, хотелось бы увидеть прямую ссылку на страничку тёти“, а автор „Южного дозора“ (55 000) написал, что к распространяемой информации есть вопросы. Издания „Газета.ru“, Lenta.ru и „Вечерняя Москва“ в своих заметках уточнили: „Многие Telegram-каналы сошлись во мнении, что данная информация является фейком“ (но названия этих каналов приведены не были).
26 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили, что утром того дня зафиксировали три пуска аэробаллистических ракет „Кинжал“ из воздушного пространства России в направлении Староконстантинова, где расположен военный аэродром. Украинские военные в своей сводке не говорили, что ракеты удалось сбить, и отметили, что информация о местах поражений „не является публичной“.
Минобороны РФ сообщения об ударе по аэродрому в Староконстантинове тогда не комментировало, однако в Сети появилось много неофициальной информации. Например, „РИА Новости“ со ссылкой на Telegram-канал украинского блогера Анатолия Шария сообщило, что в результате атаки по аэродрому в Староконстантинове были уничтожены четыре F-16. Такой пост у Шария действительно есть (более 1 млн просмотров), однако он не назвал источник информации и уточнил, что она проверяется. Позднее российский „военкор“ Александр Коц (133 000 просмотров) со ссылкой на некие украинские источники писал, что ВСУ потеряли до четырёх американских самолётов, но уточнил, что подтверждений этому нет. Украинский Центр противодействия дезинформации назвал сообщения об уничтожении четырёх истребителей фейком. Telegram-канал Win/Win (262 000 просмотров), в свою очередь, утверждал о поражении двух F-16. Позднее там же заявили и о смерти иностранных инструкторов и авиаинженеров: в Староконстантинове якобы погибли девять офицеров „штаба ВВС НАТО“ (шестеро из США и трое из Франции), а ещё 13 были ранены (семь британцев и шесть технических специалистов из Нидерландов). Ни в одном из этих постов не упоминалась Малвин-Паркер и не был приведён скриншот её предполагаемой записи в Facebook.
Как справедливо заметил автор канала Fighterbomber, ни в одной из публикаций о жене американского лётчика, упомянутых в начале этого разбора, ссылка на её пост не приводилась. Доказательством служит лишь скриншот, якобы сделанный через четыре часа после размещения записи на странице Малвин-Паркер. Многие ресурсы при этом сослались на Telegram-канал „Военный обозреватель“ или размещали скриншот с его фирменной вотермаркой. Там пост с вирусным изображением вышел 26 сентября в 14:42 по московскому времени и набрал более 81 000 просмотров. Причём в дальнейших публикациях этого канала говорилось о поражении лишь двух F-16. Однако вотермарка „Военного обозревателя“ отсутствует в некоторых более поздних постах. Кроме того, вирусной стала и третья, более полная версия скриншота — на ней запечатлена часть раздела с фотографиями. По ключевым словам „Проверено“ определило, что наиболее раннее появление этого варианта состоялось в 14:41 в Telegram-канале „Кот Костян — официальный канал“ (80 000 просмотров). Ранее и он, и „Военный обозреватель“ неоднократно были уличены в распространении фейков, а также становились их первоисточниками.
Судя по фото Малвин-Паркер в её профиле, она тоже пилотесса и свой пост якобы опубликовала с авиабазы Алтус в США. Текст гласит:
„Стивен мёртв. Мой муж мёртв. Долбаная Россия и долбаная Украина! Он умер из-за всей этой чуши с программой иностранных инструкторов. Я не знаю, почему он согласился… Он не был дома несколько месяцев. А теперь его просто нет. И я не понимаю, как они собираются вернуть моего мужа из этого проклятого Староконстантинова! И кто вернёт сюда остальных погибших людей их семьям? Кто-то расстроен из-за этих пяти долбаных F-16. Вы долбаные идиоты. Хватит. Наши люди гибнут неизвестно где и за что?“
Телеканал „Царьград“ в своей заметке подчёркивает: „Достоверности посланию придаёт разве что его геолокация — она всегда помечается в случае публикаций, если специально не скрыта. Послание написано и отправлено из города Алтус, штат Оклахома. Этот городок на 18 000 жителей живёт по большей части за счёт существования рядом крупной военно-воздушной базы США“. Однако пользователь Facebook в своём посте может указать любой геотег, поэтому его наличие не может быть однозначным доказательством чего-либо.
„Проверено“ не смогло найти в Facebook ни профиль человека по имени Мелани Малвин-Паркер (Melanie Malwin-Parker), ни пост с текстом о муже, который „умер из-за всей этой чуши с программой иностранных инструкторов“. Хотя скриншот предполагаемого поста был опубликован в низком разрешении, мы обнаружили оригинал фото, послужившего аватаром показанного профиля. Оказалось, что в результатах поиска Google по запросу USAF female pilot Melanie („женщина-пилот ВВС США Мелани“) похожий снимок выдаётся одним из первых. На этом фото, сделанном в апреле 2024 года во Флориде, запечатлена капитан Мелани Клюснер, летающая под позывным Мах (Mach). Она руководит F-35A Lightning II Demo Team — спецгруппой лётчиков, которые демонстрируют боевые возможности истребителя F-35A.
Клюснер действительно замужем, но из всех соцсетей активно ведёт свою страницу лишь в Instagram, где никаких сообщений о смерти её мужа нет. Более того, судя по некоторым совместным фотографиям и постам, её супруга зовут не Стивен, а Колби, и на вирусном скриншоте показан не он. Колби также служит в ВВС США.
Что касается активности Клюснер в Facebook, то там есть несколько страниц с таким же именем. Судя по всему, настоящий аккаунт лётчицы, созданный ещё в 2006 году, почти не обновлялся с 2018-го. Однако на платформе есть профиль с таким же аватаром, как на вирусном скриншоте, но вместо фамилии Малвин-Паркер там указано Мах Клюснер. Из поста 2014 года можно сделать вывод, что эту страницу ведёт человек, говорящий по-индонезийски, но с августа 2024 года профиль стал посвящён деятельности американской лётчицы. Причём в последнее время страница обновляется очень активно: например, 1 октября там появилось 24 поста за час, 3 октября — 13 постов за 50 мин., 7 октября — 21 пост за 20 мин.
Вероятнее всего, именно этот поддельный профиль выступил основой для создания вирусного скриншота. Так, 25 сентября 2024 года там были опубликованы три поста якобы с авиабазы Алтус (на самом деле оригинальные фото сделаны в апреле 2023-го). Судя по всему, одна из этих публикаций была изменена, и уже отредактированное изображение было распространено через анонимные Telegram-каналы.
Эту версию подтверждает и тот факт, что снимки, показанные на вирусном скриншоте в разделе с фотографиями, полностью совпадают с теми, что были опубликованы на ненастоящей странице Клюснер в Facebook.
На этом недостоверные сообщения о разбитых F-16 не закончились. Например, в англоязычном сегменте соцсети X широко разошлось фото с якобы сбитым истребителем, который ранее был передан Украине. 26 сентября его опубликовала пользовательница Olga Bazova (266 000 просмотров), а на следующий день — официальный аккаунт посольства РФ в ЮАР (916 000). „Когда спрашиваешь украинских пилотов, где их F-16“, — гласит в обоих случаях подпись. На самом деле снимок был сделан ещё в мае 2019 года. Тогда сообщалось, что истребитель F-16 упал на склад недалеко от авиабазы March Air Reserve Base в Перрисе, штат Калифорния. У самолёта отказала гидравлика при попытке приземлиться, но пилот успел катапультироваться. Украинский герб был прифотошоплен к хвосту воздушного судна.
Кроме того, в некоторых постах о неподтверждённой гибели девяти натовских офицеров (в том числе шести граждан США) в Староконстантинове приводится снимок восьми гробов, покрытых американскими флагами. В публикации Telegram-канала „Мир Михаила Онуфриенко“ (243 000 просмотров) указано: „Всех их отправляют домой в гробах, а исходя из мощи ударов „Кинжалами“ — в закрытых“. В записи прямо не говорится, что фото связано с недавними событиями в Украине, но, судя по комментариям, оно ввело читателей в заблуждение. На самом деле снимок был сделан в августе 2020 года. На нём запечатлено, как военнослужащие США отдают честь телам семи морских пехотинцев и моряка, погибших после того, как во время учений плавающий танк затонул у побережья Калифорнии.
Таким образом, в открытых источниках нет никаких доказательств того, что в результате обстрела украинской авиабазы в Староконстантинове 26 сентября погиб кадровый военный США. Эта история строится на скриншоте несуществующей записи в Facebook. Судя по всему, для создания фейка неизвестные отредактировали пост, опубликованный в поддельном профилем реальной американской лётчицы.
Со ссылкой на тот же скриншот многие медиа сообщили об уничтожении нескольких истребителей F-16 в ходе удара российской армии. Эту информацию невозможно подтвердить по открытым источникам. С одной стороны, Воздушные силы ВСУ, признав удар в направлении аэродрома, не сообщили о сбитии ракет и отметили, что не разглашают информацию о возможных попаданиях. С другой стороны, Минобороны РФ, регулярно отчитывающееся об уничтожении военной техники противника (нередко в нереалистично больших количествах), об успешной атаке 26 сентября по Староконстантинову не сообщало. Пока что достоверно известно о потере одного F-16, поставленного Украине западными союзниками. Это случилось 26 августа 2024 года, украинский пилот погиб.
Это уже не первый случай, когда для распространения дезинформации о последствиях российских ударов по Украине используются поддельные скриншоты постов в соцсетях. Например, в начале сентября завирусились два сообщения: первое о том, что в результате обстрела Полтавы якобы пострадали инструкторы из Швеции, второе — что кровь для лечения этих шведских военных насильно заставили сдавать несовершеннолетних. В обоих случаях использовались фальшивые скриншоты несуществующих постов в Facebook.
Итог: Фейк