Правда ли, что жена американского пилота F-16 заявила о смерти супруга в результате обстрела аэродрома в Староконстантинове?

Минобороны РФ сообщения об ударе по аэродрому в Староконстантинове тогда не комментировало, однако в Сети появилось много неофициальной информации. Например, „РИА Новости“ со ссылкой на Telegram-канал украинского блогера Анатолия Шария сообщило, что в результате атаки по аэродрому в Староконстантинове были уничтожены четыре F-16. Такой пост у Шария действительно есть (более 1 млн просмотров), однако он не назвал источник информации и уточнил, что она проверяется. Позднее российский „военкор“ Александр Коц (133 000 просмотров) со ссылкой на некие украинские источники писал, что ВСУ потеряли до четырёх американских самолётов, но уточнил, что подтверждений этому нет. Украинский Центр противодействия дезинформации назвал сообщения об уничтожении четырёх истребителей фейком. Telegram-канал Win/Win (262 000 просмотров), в свою очередь, утверждал о поражении двух F-16. Позднее там же заявили и о смерти иностранных инструкторов и авиаинженеров: в Староконстантинове якобы погибли девять офицеров „штаба ВВС НАТО“ (шестеро из США и трое из Франции), а ещё 13 были ранены (семь британцев и шесть технических специалистов из Нидерландов). Ни в одном из этих постов не упоминалась Малвин-Паркер и не был приведён скриншот её предполагаемой записи в Facebook.