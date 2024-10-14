ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Как происходит покупка автомобиля в лизинг: есть ли там подводные камни?

При выборе подходящей формы аренды важно выяснить, облагается ли стоимость автомобиля налогом с оборота. Если нет, то проводить расчеты и подавать заявку можно только на аренду капитала, потому что аренду пользования в таком случае оформить нельзя. Налог с оборота не применяется при продаже автомобилей частными лицами, также налогом с оборота не всегда облагаются транспортные средства, которые продают предприятия. Если при общении с продавцом выяснится, что цена продажи автомобиля облагается налогом с оборота, можно также рассмотреть возможность оформления аренды пользования. В таком случае клиент также должен иметь возможность предложить банку подходящее лицо, которое возьмет на себя обязательства по выкупу. Как правило, этим занимаются профессиональные автодилеры.

После того как вы определили свой бюджет, пришло время выбрать автомобиль. В зависимости от ваших потребностей и бюджета можно выбрать как новый, так и подержанный автомобиль. Важно, чтобы он соответствовал требованиям лизингодателя — обычно есть ограничения по возрасту и стоимости автомобиля.

Помимо лизинговых платежей, не забывайте также учитывать дополнительные расходы на автомобиль: топливо, каско, дорожное страхование, техобслуживание, ремонт и налоги. При планировании расходов учитывайте, что обычно первоначальный взнос по договору лизинга составляет минимум 10%, но может быть и больше — это зависит от выбранного автомобиля и профиля заявителя.

Первый шаг при оформлении лизинга автомобиля — это реалистичная оценка своих финансовых возможностей. Для этого вам необходимо определиться с оптимальной суммой, которую вы сможете выделять на ежемесячные лизинговые платежи. Для расчета максимальной суммы кредита и ежемесячных выплат можно воспользоваться калькулятором лизинга. При расчете соответствующего ежемесячного платежа важно иметь в виду, что более крупные платежи позволяют быстрее погасить основную сумму кредита, что в итоге снижает процентные выплаты, по сравнению с вариантами с меньшими ежемесячными платежами.

Аренда капитала напоминает покупку в рассрочку: лизингополучатель ежемесячно выплачивает часть стоимости автомобиля с процентами, и по окончании договора становится собственником автомобиля.

В случае аренды пользования ежемесячные платежи можно снизить за счет остаточной стоимости, однако по окончании договора право собственности автоматически к вам не переходит. После окончания договора вы можете выбрать один из трёх вариантов: вернуть автомобиль лизингодателю, выкупить его или договориться с лизингодателем о продлении договора. В Эстонии часто практикуется выкуп автомобиля по остаточной стоимости, но это не гарантированное, вытекающее из договора право лизингополучателя или обязанность лизингодателя, а скорее шаг навстречу со стороны лизингодателя. Договор об аренде капитала дает четкую определенность в плане передачи права собственности, и бремя ежемесячных платежей можно снизить и в случае аренды капитала за счет применения остаточной стоимости (так называемого единовременного платежа). Отличие от аренды пользования здесь состоит в том, что в случае аренды капитала клиент в любом случае обязан оплатить остаточную стоимость вместе с последним платежом.

В отличие от кредита, лизинг — это продукт, облагаемый налогом с оборота. Важно знать, что при аренде капитала и аренде пользования налог с оборота рассчитывается по-разному: в первом случае налог с оборота рассчитывается однократно в момент совершения сделки, поскольку по сути речь идет о сделке купли-продажи, а во втором случае налог начисляется ежемесячно, поскольку клиент фактически покупает у банка услугу пользования автомобилем.

В свете повышения налога с оборота разумно совершить покупку, финансируемую в форме аренды капитала, до того, как дополнительное повышение налога вступит в силу. В случае аренды пользования избежать влияния роста налога с оборота не удастся: платежи до июня 2025 года будут облагаться по ставке 22%, а с июля следующего года - уже по новой ставке 24%.