ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (959-й день) | Зеленский: ситуация на фронте дает возможность закончить войну не позднее 2025 года

Встреча главных союзников Украины на авиабазе „Рамштайн“ в Германии 12 октября не состоится. Мероприятие переносится на другую дату. О переносе встречи объявили после того, как президент США Джо Байден, который должен был принять в ней участие, отменил визит в Германию. Свое решение Байден объяснил тем, что хочет лично проконтролировать подготовку к урагану „Милтон“, угрожающему штату Флорида.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу посетит Берлин, где, по сведениям BILD, встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем и представит ему „план победы“, с которым он уже ознакомил президента США Джо Байдена.

Владимир Зеленский считает, что обстановка на фронте „создает возможность“ закончить российско-украинскую войну не позднее 2025 года.

„В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться в сторону мира и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор для решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года“, — заявил президент Украины на саммите „Украина — Юго-Восточная Европа“, проходящем 9 октября в Дубровнике. Что именно имеется в виду, он не уточнил.

Выступая на саммите, Зеленский также заявил, что если Россия достигнет своих целей в Украине, она будет пытаться дестабилизировать другие регионы Европы, в частности, Балтийский и Балканы, передает „Укринформ“.

„Балканы помнят, что происходило у них, об этом помнит Европа. Украинское сопротивление российской агрессии — это еще один залог вашей дальнейшей стабильности. Если Россия достигнет своей цели, победит Украину, то, без сомнения, появятся новые, вроде московского, режимы, — подчеркнул украинский президент. — И московский режим будет в дальнейшем пытаться дестабилизировать Балтийский регион, Балканы“.

Зеленский призвал участников саммита „сделать все, чтобы уменьшить способность России дестабилизировать Европу и мир“.

„Мы должны сделать так, чтобы у России не стало сил продолжать эту агрессию, чтобы она не смогла больше угрожать другим странам“, — отметил президент Украины.

В рамках саммита, сообщил Зеленский, Украина и Хорватия заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке. Документ действует в течение десяти лет и предполагает совместные проекты в сфере оборонно-промышленных комплексов двух стран. Хорватия также обязалась выделить 10 миллионов евро на разминирование в Украине, а также поддерживать вступление Киева в ЕС и НАТО.