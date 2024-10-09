ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (959-й день) | Зеленский: ситуация на фронте дает возможность закончить войну не позднее 2025 года
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на среду и утром
Воздушные силы ВСУ отчитались о том, что Украина была атакована 22 беспилотниками и тремя ракетами „Искандер“. 21 дрон сбит над Одесской, Винницкой и Киевской областями. Ракеты также атаковали Полтавскую область, глава областной администрации Филипп Пронин заявил, что в результате атаки поврежден промышленный объект, пострадавших нет. Других подробностей он не привел.
Российские войска атаковали дронами Одесский район Одесской области, сообщил глава администрации Олег Кипер. В результате атаки поврежден девятиэтажный дом, пять человек получили травмы. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В ночь на 9 октября над российскими регионами силы ПВО сбили 47 украинских беспилотников, заявили в Минобороны России. Больше всего дронов было сбито над Брянской областью — 24. Глава региона Александр Богомаз о пострадавших и разрушениях на земле не сообщал. Местные издания писали, что ночью сирены были слышны в Карачевском районе. Телеграм-канал „Приграничье Брянск“ опубликовал видео, на котором слышны грохот и звуки взрывов, и утверждает со ссылкой на подписчиков, что после атаки дронов загорелся местный склад (чего — не уточняется). Глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко утверждает, что на складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, а также управляемые авиабомбы.
Украинские дроны, по сообщениям из российских источников, в начале ночи на среду атаковали российский город Ейск, где расположен военный аэродром. „Ейск, много БПЛА. Советуем отойти от окон! Летят осколки“, — гласит сообщение в российском мониторинговом телеграм-канале „Приграничье“. О взрывах в районе Ейска пишут и местные жители в одном из местных чатов. Информации о последствиях налета пока нет.
Основные новости к полудню
В Карачевском районе Брянской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за „взрывов взрывоопасных предметов“, заявили в региональном управлении МЧС. В Генштабе ВСУ утверждают, что украинские дроны поразили склад, на котором хранились боеприпасы, в том числе к вооружению из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы.
Верховная Рада приняла законопроект, освобождающий от мобилизации мужчин до 25 лет, которых признали ранее ограниченно годными.
Западные союзники Украины замечают, что Владимир Зеленский, возможно, готовится к тому, чтобы занять „более гибкую“ позицию в вопросе окончания войны, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, близких к НАТО. Публично Зеленский, как отмечает Bloomberg, по-прежнему настаивает на полном выводе российских войск и исключает „торг“ по поводу украинских территорий. Однако украинские чиновники „дали понять“, что они готовы признать необходимость окончания войны.
Украина рассматривает отмену запрета на экспорт беспилотников в поисках дополнительного дохода для наращивания производства, пишет Financial Times.
Мэр Харькова сообщил о новом авиаударе. „Харьков находится под ударами КАБов [корректируемых авиационных бомб]“, — написал мэр города Игорь Терехов. Позже Терехов уточнил, что удар пришелся по открытому месту. „В близлежащих многоэтажках выбиты стекла“, — написал он в телеграме. Глава областной военной администрации Олег Синегубов позже сообщил, что в результате удара пострадала 81-летняя женщина, она получила легкие ранения стеклом.
Главные новости второй половины дня
Встреча главных союзников Украины на авиабазе „Рамштайн“ в Германии 12 октября не состоится. Мероприятие переносится на другую дату. О переносе встречи объявили после того, как президент США Джо Байден, который должен был принять в ней участие, отменил визит в Германию. Свое решение Байден объяснил тем, что хочет лично проконтролировать подготовку к урагану „Милтон“, угрожающему штату Флорида.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу посетит Берлин, где, по сведениям BILD, встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем и представит ему „план победы“, с которым он уже ознакомил президента США Джо Байдена.
Владимир Зеленский считает, что обстановка на фронте „создает возможность“ закончить российско-украинскую войну не позднее 2025 года.
„В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться в сторону мира и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор для решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года“, — заявил президент Украины на саммите „Украина — Юго-Восточная Европа“, проходящем 9 октября в Дубровнике. Что именно имеется в виду, он не уточнил.
Выступая на саммите, Зеленский также заявил, что если Россия достигнет своих целей в Украине, она будет пытаться дестабилизировать другие регионы Европы, в частности, Балтийский и Балканы, передает „Укринформ“.
„Балканы помнят, что происходило у них, об этом помнит Европа. Украинское сопротивление российской агрессии — это еще один залог вашей дальнейшей стабильности. Если Россия достигнет своей цели, победит Украину, то, без сомнения, появятся новые, вроде московского, режимы, — подчеркнул украинский президент. — И московский режим будет в дальнейшем пытаться дестабилизировать Балтийский регион, Балканы“.
Зеленский призвал участников саммита „сделать все, чтобы уменьшить способность России дестабилизировать Европу и мир“.
„Мы должны сделать так, чтобы у России не стало сил продолжать эту агрессию, чтобы она не смогла больше угрожать другим странам“, — отметил президент Украины.
В рамках саммита, сообщил Зеленский, Украина и Хорватия заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке. Документ действует в течение десяти лет и предполагает совместные проекты в сфере оборонно-промышленных комплексов двух стран. Хорватия также обязалась выделить 10 миллионов евро на разминирование в Украине, а также поддерживать вступление Киева в ЕС и НАТО.
Минобороны России сообщило, что российские военные вернули контроль над хутором Покровский и деревней Новая Сорочина в Курской области. Оба населенных пункта расположены в Суджанском районе.
Украина планирует провести новый мирный саммит до конца 2024 года и хочет, чтобы в нем участвовала Россия, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, выступая на брифинге в Анкаре 9 октября. Его заявление приводит Reuters.
„Одна из самых важных целей саммита — достигнуть справедливого мира в Украине. Мы не говорим о формате, при котором Украина и Россия садятся друг напротив друга и Украина выслушивает требования России“, — сказал Боднар, выступая на брифинге через турецкого переводчика.
„Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной соберутся и составят список шагов, которые можно предпринять, чтобы установить справедливый мир в Украине, и на основе этого списка обсудят, какие требования предъявить России“, - сказал посол Украины в Турции.
Украинский дипломат добавил, что между Украиной и Россией не будет прямой двусторонней встречи. „Скорее всего, встреча пройдет в формате, в котором будут участовать третьи стороны, и [переговоры] будут проходить через третьи стороны. Мы надеемся провести этот саммит до конца года“, — сказал Боднар.
Он добавил, что Турция, которая во время войны поддерживает отношения и с Украиной, и Россией, станет важным участником встречи.
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