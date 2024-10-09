Из Беларуси в Латвию в замаскированном под полицейский микроавтобусе везли полсотни нелегалов. В ходе погони полиция открыла огонь
Госполиция Латвии совместно с Латвийской пограничной службой утром во вторник, 8 октября, провели под Айзкраукле операцию по перехвату нелегалов и их перевозчиков. Злоумышленники стилизовали микроавтобус под латвийскую полицейскую машину, нанеся на нее необходимую маркировку, а также автомобильный номер. Полиции пришлось применить оружие, пишет латвийский Delfi.
Госполиция Латвии сообщила, что утром 8 октября в результате операции задержаны десятки нелегалов, которые незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу, и курьеров. К 16.35 полиция и пограничники задержали 46 человек. В тот же день, во вторник, 42 нелегала были возвращены обратно в Беларусь, откуда они незаконно прибыли.
Также задержаны два возможных организатора преступления, один из которых - гражданин Беларуси, второй - гражданин Украины.
Глава Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс сообщил, что преследование нелегалов началось у границы, в Силене. Погоня продолжалась до Айзкраукльского края, где для того, чтобы остановить замаскированный под полицейский микроавтобус с нелегалам, пришлось прострелить колеса. В результате погони пострадали четверо нелегалов, находившихся в микроавтобусе.
Трое из пересекших границу мигрантов продолжают лечение в больнице, остальные 43 человека были доставлены обратно в Беларусь, все они сомалийского происхождения, сказал в среду глава погранохраны Латвии.
Начальник погранохраны: власти Беларуси не могли не знать о планах нелегалов
Белорусские должностные лица знали о том, что большое количество нелегальных мигрантов собирается пересечь границу с Латвией, считает начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, сообщает LSM.lv.
„Без ведома белорусских должностных лиц и без их прикрытых глаз не было бы возможным, чтобы такое количество людей приехало и находилось в приграничной зоне Беларуси и незаконно пересекло границу“, - заявил Пуятс.
„Как минимум, коридор создан, но на практике также есть уверенность в том, что вся эта нелегальная миграция координируется белорусскими службами. Конечно, они сотрудничают с торговцами людьми, от которых они получают определенную плату в виде взяток, поэтому это совместное сотрудничество белорусских должностных лиц и организованной преступности“, - подчеркнул Пуятс.
Президент Латвии: преступники использовали „интересные методы“
В среду президент Латвии Эдгар Ринкевич поблагодарил Государственную пограничную службу и Государственную полицию за их работу.
„Работа, которую сейчас проводит государство, включают строительство соответствующей инфраструктуры и приобретение сенсоров. Однако это лишь вспомогательные меры. Если у нас не будет достаточного количества хорошо оплачиваемых пограничников, сложность ситуации сохранится и будет продолжаться. Однако за действия, принятые во вторник, за принятые решения и их исполнение можно только поблагодарить“, — сказал Ринкевич.
Ринкевич отметил, что на этот раз преступники использовали „интересные методы“ — микроавтобус, раскрашенный в цвета Государственной полиции. По словам президента, масштабы организованной преступности показывают, что важен каждый элемент в этой сфере, начиная с забора и заканчивая сотрудничеством пограничной службы, полиции, прокуратуры и судебной системы, которые привлекают к ответственности перевозчиков и организаторов.
Президент считает, что Государственная полиция и Государственная пограничная служба делают все возможное, но не менее важно и участие общества. „Если люди видят, как кто-то пересекает границу, или подозрительных людей, они должны сообщить об этом как пограничной службе, так и полиции. Мы можем защитить безопасность страны и государственную границу“, — сказал Ринкевич.
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