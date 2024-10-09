Встреча по Украине в формате „Рамштайн“ отложена из-за изменения планов Байдена

Издание „Радио Свобода“ сообщило в среду, 9 октября, со ссылкой на три источника в штаб-квартире НАТО, что новая дата встречи еще не определена.

Местом заседания должна была стать одноименная с форматом встречи американская авиабаза, расположенная на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Там, помимо прочего, предполагалась и новая встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным канала TVN 24, в офисе президента Польши Анджея Дуды, который также планировал быть на мероприятии, заверили журналистов, что новую дату встречи в формате „Рамштайн“ сообщат общественности после получения деталей от организаторов.

В саммите группы, состоящей из около 50 стран, предполагалось участие примерно 20 лидеров государств.

Байден отложил визит в Германию из-за надвигающегося урагана

Президент США не сможет прилететь в Берлин 10 октября в связи с мощным ураганом „Милтон“, который приближается к побережью Флориды, заявил накануне Белый дом. В рамках своего первого визита в Берлин Байден планировал встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. После этого президент США намеревался посетить авиабазу Рамштайн для участия во встрече коалиции по военной помощи Украине. Ожидалось также, что ему вручат в Германии высшую государственную награду.

Белый дом отложил также поездку Байдена в Анголу, куда американский президент планировал вылететь после Германии. Когда именно Байден, президентский срок которого закончится в январе, совершит эти поездки, при этом не сообщается.

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