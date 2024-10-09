„Русский язык принадлежит не режиму в России, а мировой литературе“. Писатель Михаил Шишкин учредил литературную премию „Дар“

„Сам русский язык оказался взятым в заложники агрессором, и теперь писатели, издатели, литературные критики, переводчики и слависты должны срочно действовать, чтобы поддержать независимую русскоязычную литературу. Создание независимой премии — одна из таких инициатив“, говорит Михаил Шишкин.

В пресс-релизе отмечается, что помимо своей основной цели — уничтожения соседней страны, полномасштабная война России против Украины также направлена против гуманистических ценностей мировой культуры — ценностей, которые связывают нас вместе. Русскоязычная культура является неотъемлемой частью мирового наследия. Сам русский язык оказался взятым в заложники агрессором, и теперь писатели, издатели, литературные критики, переводчики и слависты должны срочно действовать, чтобы поддержать независимую русскоязычную литературу. Создание независимой премии — одна из таких инициатив.

Премия „Дар“ не является „русской премией“ или „премией за русскую литературу“. Это, скорее, платформа для переосмысления всего опыта написания на русском языке и платформа для открытия новых подходов к литературе и литературной жизни вне устаревших государственных структур. Премия открыта для всех, кто пишет и читает на русском, независимо от того, какой паспорт у них есть или в какой стране они проживают. Русский язык принадлежит не диктаторам, а мировой культуре.

Цель премии — поддерживать авторов, пишущих на русском, и продвигать победившие произведения. Премия вручается ежегодно, победитель получает грант на перевод.

Премия была учреждена Швейцарской ассоциацией славистов. Среди её соучредителей — известные писатели, критики, кинематографисты и культурные деятели, а также общественные и культурные организации. Европейская комиссия также выразила свою поддержку. Премия финансируется общественными фондами и частными спонсорами.