Как меняется глобальный рынок ядерного топлива? Стали известны итоги 2023 года

Рынок природного урана

Согласно данным UxC, мировое производство урана в 2023 году выросло на 10% и составило 54,8 тыс. тонн. Девять крупнейших компаний обеспечили 87% от общего объема добычи. Среди них „Казатомпром“ (Казахстан), Cameco (Канада), „Росатом“, Uranium One, CNNC и CGN (Китай), Orano (Франция), „Навоийуран“ (Узбекистан) и BHP (Австралия-Великобритания).

„Казатомпром“ остается крупнейшей компанией в этой отрасли с 2010 года, удерживая 20% мировой добычи урана в 2023 году. На втором месте расположилась канадская Cameco, заняв 15% рынка после перезапуска канадского рудника McArthur River, крупнейшего месторождения урана в мире. Третье место по итогам года занял „Росатом“ с долей 14%.

Рынок конверсии и обогащения урана

Ключевыми игроками в области конверсии урана являются „Росатом“, Orano (Франция), Cameco (Канада), CNNC (Китай) и Converdyn (США).

Что касается рынка обогащения урана, то здесь главные участники остаются прежними: „Росатом“ – 36% мирового рынка, URENCO (Великобритания, Германия, Нидерланды) – 32%, CNNC (Китай) – 15%, и Orano (Франция) – 14%. Вместе эти компании контролируют более 95% рынка, применяя современные технологии газоцентрифужного обогащения.

Рынок фабрикации ядерного топлива

На глобальном рынке фабрикации ядерного топлива доминируют пять компаний: Westinghouse (20%), Framatome (18%), „Росатом“ (17%), CNNC (13%) и GE Hitachi (7%).

Обращение, переработка и утилизация отработанного ядерного топлива

На конец 2023 года в мире накопилось около 340 тысяч тонн отработанного ядерного топлива. Большинство стран предпочли отложенное решение вопроса утилизации, что связано с отсутствием мощностей для окончательного захоронения и переработки.

Ежегодно в мире образуется около 10 тысяч тонн отработанного ядерного топлива, но на переработку направляется лишь около 2 тысяч тонн. Лидерами в этой области остаются Orano (Франция) и „Росатом“.