Как меняется глобальный рынок ядерного топлива? Стали известны итоги 2023 года
В 2023 году мировой рынок ядерного топлива показал значительный рост, особенно в сфере добычи урана, конверсии и обогащения, пишет автор блога „Путь атома“ и представитель компании Fermi Energia Андрес Ингерман. Крупнейшие игроки продолжают наращивать свои позиции, а переработка и утилизация отработанного ядерного топлива остаются важными вопросами для многих стран. В этом обзоре мы рассмотрим ключевые события и участников, которые формируют будущее ядерной энергетики.
Рынок природного урана
Согласно данным UxC, мировое производство урана в 2023 году выросло на 10% и составило 54,8 тыс. тонн. Девять крупнейших компаний обеспечили 87% от общего объема добычи. Среди них „Казатомпром“ (Казахстан), Cameco (Канада), „Росатом“, Uranium One, CNNC и CGN (Китай), Orano (Франция), „Навоийуран“ (Узбекистан) и BHP (Австралия-Великобритания).
„Казатомпром“ остается крупнейшей компанией в этой отрасли с 2010 года, удерживая 20% мировой добычи урана в 2023 году. На втором месте расположилась канадская Cameco, заняв 15% рынка после перезапуска канадского рудника McArthur River, крупнейшего месторождения урана в мире. Третье место по итогам года занял „Росатом“ с долей 14%.
Рынок конверсии и обогащения урана
Ключевыми игроками в области конверсии урана являются „Росатом“, Orano (Франция), Cameco (Канада), CNNC (Китай) и Converdyn (США).
Что касается рынка обогащения урана, то здесь главные участники остаются прежними: „Росатом“ – 36% мирового рынка, URENCO (Великобритания, Германия, Нидерланды) – 32%, CNNC (Китай) – 15%, и Orano (Франция) – 14%. Вместе эти компании контролируют более 95% рынка, применяя современные технологии газоцентрифужного обогащения.
Рынок фабрикации ядерного топлива
На глобальном рынке фабрикации ядерного топлива доминируют пять компаний: Westinghouse (20%), Framatome (18%), „Росатом“ (17%), CNNC (13%) и GE Hitachi (7%).
Обращение, переработка и утилизация отработанного ядерного топлива
На конец 2023 года в мире накопилось около 340 тысяч тонн отработанного ядерного топлива. Большинство стран предпочли отложенное решение вопроса утилизации, что связано с отсутствием мощностей для окончательного захоронения и переработки.
Ежегодно в мире образуется около 10 тысяч тонн отработанного ядерного топлива, но на переработку направляется лишь около 2 тысяч тонн. Лидерами в этой области остаются Orano (Франция) и „Росатом“.
Идея окончательного глубинного захоронения отработанного ядерного топлива активно обсуждается в странах, выбравших политику прямого захоронения. Среди них Швеция, Финляндия, США и Канада.