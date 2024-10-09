Баскетбол
09.10.2024, 17:20

ФОТО и ВИДЕООБЗОР | „Калев/Крамо“ стартовал в Кубке ФИБА с тяжелой победы над французской командой

 
Добавлен матч в записи
Kalev/Cramo - Le Portel
Kalev/Cramo - Le Portel
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Эстонский чемпион по баскетболу „Калев/Крамо“ обыграл на домашней арене французский клуб „Ле-Портель“ (66:63) в рамках первого тура Кубка ФИБА Европа. Игру в записи, обзор матча и фотографии смогут увидеть подписчики Delfi.

„Калев/Крамо“ в начале матча проигрывал 0:10, но затем смог улучшить свою игру. Разрыв постепенно сокращался, и штрафной бросок Патрика Тапе позволил хозяевам выйти вперед к окончанию первой четверти со счетом 14:13.

В середине второй четверти баскетбольного матча между „Калев/Крамо“ и французским клубом „Ле-Портель“ эстонские хозяева добились значительного преимущества, ведя со счетом 28:17. Это стало возможным благодаря впечатляющему рывку 28:7 в пользу „Калева“, который закрепил их уверенность на площадке. Преимущество сохранялось до перерыва, и к концу первой половины встречи счет был 38:29 в пользу эстонского чемпиона.

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