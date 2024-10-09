09.10.2024, 17:20
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | „Калев/Крамо“ стартовал в Кубке ФИБА с тяжелой победы над французской командой
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ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонский чемпион по баскетболу „Калев/Крамо“ обыграл на домашней арене французский клуб „Ле-Портель“ (66:63) в рамках первого тура Кубка ФИБА Европа. Игру в записи, обзор матча и фотографии смогут увидеть подписчики Delfi.
„Калев/Крамо“ в начале матча проигрывал 0:10, но затем смог улучшить свою игру. Разрыв постепенно сокращался, и штрафной бросок Патрика Тапе позволил хозяевам выйти вперед к окончанию первой четверти со счетом 14:13.
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