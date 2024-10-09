Министр образования об отмене стипендий за отличную учебу: университеты сами могут поощрять студентов
Министерство образования и науки объявило о сокращении операционных расходов и субсидий в 2025 году на 36,4 миллиона евро. Наибольшее урезание коснется общего образования, молодежных программ, а также научных и исследовательских проектов. Университеты сохранят возможность поощрения лучших студентов за счет собственных бюджетов и других источников финансирования, подчеркивает министр образования Кристина Каллас.
Министерство образования и науки сократит операционные расходы и субсидии в 2025 году на 36,4 миллиона евро. Из этой суммы 15,6 миллиона евро — сокращение в области общего образования, молодежи и языковой политики, 10,7 миллиона евро — сокращение в научных и исследовательских расходах, а 10,1 миллиона евро — сокращение в сфере высшего образования. При принятии решения мы исходили из того, что основные направления должны пострадать как можно меньше, и уделили внимание сокращению поддерживающих деятельностей и бюрократии. Расходы на управление и персонал министерства и учреждений сократим на 5% в следующем году.
Ни одно из решений о сокращениях не было принято легко. В том числе и решение прекратить финансирование стипендий по результатам обучения для высших учебных заведений. Бюджет результативных стипендий составлял 2,4 миллиона евро, а стипендиатов было 2400, что составляет около 6% от общего числа студентов.
Сегодня все университеты Эстонии являются самостоятельными учреждениями и имеют многостороннее финансирование, как государственное, так и поддержку фондов, проектов, финансирование от иностранных студентов и др. Университеты в рамках своих бюджетов могут сохранить поощрение своих лучших студентов. Уже известно, что, например, TalTeh продолжит выплачивать стипендии лучшим учащимся.
Бюджет финансирования высшего образования увеличивается в общей сложности на 20 млн. евро. Всего почти 300 млн. государство инвестирует в высшее образование.
При дальнейшем развитии системы поддержки мы будем учитывать финансовое положение студентов — это важно для улучшения доступа к высшему образованию.
Мы движемся к финансирования субсидий только по необходимости. Этот принцип также применяется к учебным пособиям — приоритет отдается нуждающимся студентам и увеличению их финансирования. Год назад мы удвоили суммы нуждающимся в учебных пособиях, и число их получателей увеличилось. При дальнейшем развитии системы поддержки мы будем учитывать финансовое положение студентов — это важно для улучшения доступа к высшему образованию.
В период с 2020 по 2022 годы было выделено около 7 миллионов евро в год на учебные пособия для нуждающихся студентов, в 2023 году — около 11 миллионов, а в этом году сумма прогнозируется на уровне 17,6 миллиона евро. На 3 октября 2024/2025 учебного года нуждающиеся учебные пособия получили 6865 студентов, в прошлом учебном году — 7200. В предыдущие годы количество получателей нуждающихся учебных пособий составляло около 6000, что равно 13% от общего числа студентов.
Конечно мы все знаем, что обучение наиболее эффективно, когда учащийся мотивирован учиться. Внутренне мотивированный учащийся понимает, что лучшая награда — это знания и навыки, полученные в процессе обучения. Важной частью мотивации участия в высшем образовании должна быть долгосрочная личная выгода, связанная с получением высшего образования: возможность работать в профессиональной сфере, требующей больше знаний и навыков, с более высокой зарплатой по сравнению с другими уровнями образования. Высшие учебные заведения могут предлагать стипендии типа результативной стипендии в сотрудничестве с (будущими) работодателями.
* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!