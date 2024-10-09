Министр образования об отмене стипендий за отличную учебу: университеты сами могут поощрять студентов

Министерство образования и науки сократит операционные расходы и субсидии в 2025 году на 36,4 миллиона евро. Из этой суммы 15,6 миллиона евро — сокращение в области общего образования, молодежи и языковой политики, 10,7 миллиона евро — сокращение в научных и исследовательских расходах, а 10,1 миллиона евро — сокращение в сфере высшего образования. При принятии решения мы исходили из того, что основные направления должны пострадать как можно меньше, и уделили внимание сокращению поддерживающих деятельностей и бюрократии. Расходы на управление и персонал министерства и учреждений сократим на 5% в следующем году.

Ни одно из решений о сокращениях не было принято легко. В том числе и решение прекратить финансирование стипендий по результатам обучения для высших учебных заведений. Бюджет результативных стипендий составлял 2,4 миллиона евро, а стипендиатов было 2400, что составляет около 6% от общего числа студентов.

Сегодня все университеты Эстонии являются самостоятельными учреждениями и имеют многостороннее финансирование, как государственное, так и поддержку фондов, проектов, финансирование от иностранных студентов и др. Университеты в рамках своих бюджетов могут сохранить поощрение своих лучших студентов. Уже известно, что, например, TalTeh продолжит выплачивать стипендии лучшим учащимся.

Бюджет финансирования высшего образования увеличивается в общей сложности на 20 млн. евро. Всего почти 300 млн. государство инвестирует в высшее образование.

При дальнейшем развитии системы поддержки мы будем учитывать финансовое положение студентов — это важно для улучшения доступа к высшему образованию.

Мы движемся к финансирования субсидий только по необходимости. Этот принцип также применяется к учебным пособиям — приоритет отдается нуждающимся студентам и увеличению их финансирования. Год назад мы удвоили суммы нуждающимся в учебных пособиях, и число их получателей увеличилось. При дальнейшем развитии системы поддержки мы будем учитывать финансовое положение студентов — это важно для улучшения доступа к высшему образованию.