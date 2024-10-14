Неудобно смотреть на беспомощность великого режиссера: первый за долгое время фильм Копполы оказался провальным?

Кажется, что все уже знают все, что происходило вокруг этого фильма. Была у Фрэнсиса Форда Копполы мечта, и он не произносил о ней речей и не пел о ней песен, а тихонько ее лелеял и все пытался найти финансирование. Время шло, финансирование не находилось, а Фрэнсис Форд не молодел. Он понимал, что осуществление мечты находится под угрозой, и решил, что самая лучшая мечта – это та, за которую ты сам заплатил. Фрэнсис Форд продал свои винодельни и/или виноградники (там важен, скорее, тот факт, что они у него были) и на вырученные деньги купил жене гребенку, а себе, значит, кино.

И вот, знаешь, Адам, может, оно и лучше было бы, если бы терлись. Это просто предположение, ничего личного. И Коппола, конечно, великий режиссер, и все мы любим „Крестного отца“ и „Апокалипсис сегодня“, а некоторые еще тайно обожают и „Разговор“, и „Дракулу“, но – ну, Адам, давай будем честны. Это какая-то очень странная конструкция, склеенная каким-то картофельным клейстером, лишь бы держалась. К тому же она не слишком держится. Почему всех этих людей зовут древнеримскими именами? Как какой-то неуклюжий масон, начитавшийся Дэна Брауна, Коппола переносит в современные США (ну а что это еще может быть за страна) мистику и помпезность Древнего Рима – и конструкция не работает. И главный конфликт – архитектор Катилина, помимо всего прочего, обладающий способностью останавливать время (я слышал, этот предмет проходят на четвертом курсе архитектурных вузов) хочет построить город-сад, и не через четыре года, а как можно быстрее, чтобы там яблони, значит, цвели, и все бегали абсолютно голые, но в очень положительном смысле. А ретроградный мэр города (Джанкарло Эспозито, наверное, имеет в виду мэра Джулиани, хотя это не обязательно) почему-то хочет ему помешать. Чем мэру так не угодил будущий город золотой, не слишком из фильма понятно. Возможно, там бродят не те животные, или звезда в небе не горит.