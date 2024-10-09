„Если останетесь, вас ждет смерть“. В ожидании удара урагана „Милтон“ из Флориды эвакуируют миллионы людей

Президент США Джо Байден отложил запланированные поездки в Германию и Анголу в связи с чрезвычайной ситуацией в стране. По данным прессы, из-за этого может быть перенесена очередная встреча в формате „Рамштайн“, посвященная поставкам оружия Украине для отражения российской агрессии.

Такая категория присваивается, когда порывы ветра достигают не менее 252 км./час.

Национальная океаническая и атмосферная ассоциация (NOAA) заявляет, что шторму, который станет неминуемым следствием урагана, заранее присвоена наивысшая пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

Исключительная мощь урагана „Милтон“ заключается в том, что он может спровоцировать несколько торнадо, предупреждают метеорологи.

Агентство информирует, что максимально подготовило необходимые ресурсы для ликвидации последствий „Милтона“: это городские и морские поисково-спасательные команды, медицинские подразделения, временные силовые группы из Армейского корпуса США, инженеры и специалисты по утилизации отходов.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям при правительстве США заявляет, что для доставки в пострадавшие районы заготовлено 20 млн порций еды и 40 млн литров воды.

По данным Департамента исправительных учреждений Флориды, более 4,5 тысяч заключенных были перемещены из зон ожидаемой стихии „без ущерба для общественной безопасности“.

Синоптики предупреждают, что проливные дожди и штормовые ветры вызовут сильнейшие наводнения не только у побережья, но и в глубине штата.

Ожидается, что эпицентром станут центральные и западные районы штата, где проживают более трех миллионов человек.

По прогнозам Национального центра по изучению ураганов (NHC), „Милтон“, обрушится на побережью Флориды в среду вечером по местному времени.

„Я могу сказать, нисколько не драматизируя, что, если вы решите остаться в районах, подлежащих эвакуации, вы умрете“, — сказала Джейн Кастор в эфире телекомпании CNN.

Глава Белого дома заверил, что все федеральные службы, включая жилищные, готовы к оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Менее двух недель назад Флорида уже сильно пострадала от другого урагана „Хелен“, который на данный момент стал самым смертоносным в США за последние 19 лет. Точное число погибших пока не называется, но оно, по словам властей, определенно превышает 225 человек — столько погибло в результате урагана „Катрина“, считавшегося до сих пор самым разрушительным с точки зрения жертв.

Многие жители Флориды уже лишились своих домов из-за „Хелен“. Те, чья недвижимость устояла, уверены, что „Милтон“ она уже не переживет.

Покидая свои дома, многие заколачивают окна и двери и обкладывают стены по периметру мешками с песком, но, по мнению синоптиков, эти меры предпринимаются скорее для самоуспокоения, потому что от стихии они не спасут.

Бегство от стихии

38-летний музыкант Джон О’Лири рассказал агентству Reuters, что с тяжелым сердцем оставил дома свое пианино, но, по его словам, сейчас все находятся в режиме выживания.

Оператор парома 58-летний Кен Вуд планирует бежать со своим 16-летним котом после того, как пережил ураган „Хелен“ у себя дома. По его словам, это был один из самых страшных моментов в его жизни: „Мы больше не повторим той же ошибки“.

38-летний Марк Фейнман уже находится в безопасности. Он рассказал журналистам, как 13 часов вез свою семью до границы с Алабамой.

По его словам, по дороге они видели длинные очереди автомобилей на придорожных заправках. Бензин, сказал Марк, становится дефицитом, и он очень рад, что его машина оборудована гибридным двигателем.

Губернатор Флориды Рон Десантис заверил, что доставка бензина на заправочные станции — одна из приоритетных задач властей. Также экстренно устанавливаются временные зарядные станции для электромобилей.

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