87-летний нарвский ветеран спорта улучшил свой результат на забеге в Тарту

Малинов показал свой лучший результат в этом году, преодолев дистанцию за 1 час 16 минут и 59 секунд, что означает среднюю скорость около 8 километров в час. Например, по сравнению с сентябрьским Таллиннским осенним забегом, на этот раз он улучшил свое время более чем на 10 минут, пишет gazeta.ee.

„В предыдущий забег стояла жаркая погода, и это сказалось на сложности забега. В этот раз бежать было полегче, и получилось время улучшить, и при том значительно“, – пояснил Малинов.

Малинов показал отличный результат и в общем зачете – был быстрее многих. В забеге на 10 километров финишировали 1710 человек, и Малинов занял 1370-е место.

Уже 19 октября ветеран спорта примет участие в забеге на Äkkeküla, где он выбрал для себя 3-х километровую дистанцию.

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