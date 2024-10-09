ВИДЕО | Осмелели: средь бела дня по эстонскому селу разгуливала рысь
По сообщению Эстонского общества охотников, 8 октября в селе Реола (волость Камбья, Тартумаа) на глаза местным жителям посреди дня попалась разгуливающая по деревне рысь.
„Мы были очень удивлены, когда, подъехав к дому, увидели за воротами рысь“, - поделилась с Maaleht жительница Реола Моника Юргенсон. По словам женщины, они заметили животное в 17.20, когда в селе идет активное движение.
За воротами рысь рассматривала находящихся там бельгийских овчарок, и автомобиль, по словам Юргенсон, ее не беспокоил. „Только когда она увидела в машине движение, она решила уйти — убежала в кусты и затем уже пошла дальше“, - рассказала женщина.
По словам местных жителей, эту же рысь ранее видели у старой сельской школы.
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