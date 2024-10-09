ВИДЕО | Осмелели: средь бела дня по эстонскому селу разгуливала рысь

„Мы были очень удивлены, когда, подъехав к дому, увидели за воротами рысь“, - поделилась с Maaleht жительница Реола Моника Юргенсон. По словам женщины, они заметили животное в 17.20, когда в селе идет активное движение.

За воротами рысь рассматривала находящихся там бельгийских овчарок, и автомобиль, по словам Юргенсон, ее не беспокоил. „Только когда она увидела в машине движение, она решила уйти — убежала в кусты и затем уже пошла дальше“, - рассказала женщина.

По словам местных жителей, эту же рысь ранее видели у старой сельской школы.

Численность рысей увеличилась Портал окружающей среды (keskkonnaportaal.ee) Численность единственного эстонского представителя семейства кошачьих — рыси — значительно увеличилась. Если в 2022 году численность рысей достигла уровня, при котором ее природоохранный статус после десятилетнего перерыва снова можно оценивать как благоприятный, то в 2023 году количество животных выросло до уровня, при котором можно возобновить охоту. В ходе наблюдений в 2023 году было зафиксировано 102 различных самок рыси с выводком, а общая численность осенью составила 650−800 особей.

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